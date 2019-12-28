中職／林煜清月薪8萬轉戰獅隊 補上長中繼缺

前富邦悍將投手林煜清今天與統一獅談妥合約，以月薪新台幣8萬元加盟，領隊蘇泰安表示，廖文揚因擴編選秀被味全龍挑走，需要長中繼投手，考量戰力後選擇他，盼他找回往日身手。

林煜清從2012年加盟兄弟象隊，2017年底遭到中信兄弟不續約，隔年轉戰富邦悍將，今年季後再遭到釋出，29日將滿31歲。

不過林煜清今天與統一獅隊談妥合約，以月薪8萬元、附帶激勵獎金的條件加盟獅隊，合約簽一年，成為林煜清職業生涯第3支球隊。獅隊領隊蘇泰安表示，跟林煜清談了2週，談約過程都很順利。

至於選擇林煜清的考量，蘇泰安說：「我們需要長中繼，之前廖文揚也因為擴編選秀轉隊，加上明年二軍會有5隊，在考量一軍戰力、二軍投手負擔會較吃重的情況下，篩選了比較適合的人選，把缺補上。」

蘇泰安指出，之前常透過比賽看到林煜清的表現，尤其對其螃蟹球印象深刻，「這幾年他都有在恢復，期待他到統一獅來，找回昔日身手，對他、對球隊都是好事情。」至於是否會再做其他補強，蘇泰安表示，現在還是持續在看，會密切評估。

林煜清之前累積在一軍出賽167場，包含98場先發，拿下35勝46敗，防禦率4.33；近年在一軍出賽機會減少，本季僅1場，不過在二軍出賽23場，拿下7勝5敗，防禦率3.43，奪下73次三振，獲得二軍三振王。