中職／洪一中執教悍將首亮相 將為富邦勇士開球

富邦今天公布，富邦悍將新任總教練洪一中將於109年1月3日召開記者會，有望公布新教練團成員。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

富邦今天公布，富邦悍將新任總教練洪一中將於109年1月3日召開記者會，有望公布新教練團成員，當天晚上也會至富邦勇士主場開球，為接掌悍將兵符後，第一個公開亮相的活動。

洪一中擔任總教練生涯累計執教1630場、884場勝場、7次率領Lamigo桃猿獲得總冠軍，均是中職史上最高紀錄，今年11月也帶領世界12強中華隊拿下第5名佳績。不過日前洪一中轉戰富邦悍將，與悍將簽3年合約，也成為史上最高薪本土總教練，投下震撼彈。

洪一中轉戰悍將的消息公布後，目前尚未公開露面過，不過將於民國109年1月3日下午在新莊棒球場召開記者會，屆時可望宣布由洪一中帶領的教練團成員，以及未來規劃等。

富邦勇士籃球隊今天也宣布，洪一中開完記者會後，將出席當天晚間7時東南亞職業籃球聯賽勇士隊與夢想家的「台灣內戰」，在和平籃球館登場，擔任開球嘉賓，與富邦勇士總教練許晉哲同台。

邁向新的一年，台北富邦勇士1月3日及4日將重返主場和平籃球館，用台灣大哥大Taiwan Heroes主題日，迎接2020年第一個主題週，以英雄為主軸，象徵台灣大哥大長期支持國內體育發展，力挺選手站上國際舞台。