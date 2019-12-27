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富邦U18／邱家慶首敲勝利打點 新竹市3連勝晉級

2019-12-27 17:46聯合報 記者葉姵妤／新北即時報導

新竹市邱家慶揮出勝利打點。記者葉姵妤／攝影
新竹市邱家慶揮出勝利打點。記者葉姵妤／攝影
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新北富邦國際城市U18邀請賽，新竹市（成德高中）今天對上台南市（南英商工），全場僅揮出3支安打，但靠著第4棒邱家慶在6局下揮出致勝一擊，終場以2：1贏球，預賽3連勝搶下分組第一挺進8強。

新竹市今天在前4局僅靠4次保送上壘，沒有揮出安打，5局上則被台南市攻進1分，但5局下新竹市林錡敬揮出內野安打突破對方封鎖，鄭景文獲保送上壘，接著靠野手選擇先把比數追平，邱家慶也沒放過當英雄的機會，敲回超前分。

賽後隊友虧邱家慶「終於等到了」，高三的他笑說，這是自己第一次敲出勝利打點，「之前有時候是沒有掌握好，有時候是自己把比數追平，後面的隊友當英雄，等好久了。」

新竹市3連勝晉級8強。記者葉姵妤／攝影
新竹市3連勝晉級8強。記者葉姵妤／攝影
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而邱家慶高中曾先赴南英讀了半學期，之後因受傷沒有太多出賽機會，選擇回到離家較近的成德，也獲得更大的表現空間。因此今天在對上台南市之戰揮出勝利打點，他坦言感覺格外特別，「輸誰都可以，輸他們特別不開心。」

新竹市今天全場僅敲3支安打就贏球，總教練蔡丞賢笑說是運氣好，他提到，可能天氣冷影響手感，加上前陣子球隊休兵，野手狀況還在調整中，好在預賽這3場的投手表現都很好，都有展現解決危機的能力。

此戰新竹市吳博淞先發6局，被揮出4支安打，失1分，奪下勝投；陳冠儒後援3局挨2安，沒有失分，合力壓制台南市打線。

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