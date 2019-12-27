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富邦U18／高一投手撐場 花蓮縣2連勝挺進8強

2019-12-27 15:27聯合報 記者葉姵妤／即時報導

花蓮縣2連勝挺進8強。記者葉姵妤／攝影
花蓮縣2連勝挺進8強。記者葉姵妤／攝影
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花蓮縣新北富邦國際城市U18邀請賽預賽第2戰碰上台中市，何品聖子繳出先發5局失1分好投，替球隊穩住局面，打線則靠對手失誤搶分，終場以7：5勝出，以二連勝搶下8強門票。

碰上北部氣溫大降，兩隊今天的守備都出狀況，台中市（西苑高中、興大附農、新社高中聯隊）共發生4次失誤，全場失掉的7分只有2分是投手自責分，種下敗因；而花蓮縣全場更出現5次守備失誤，失掉的前3分也都是失誤造成。

花蓮縣總教練蕭良吉指出，兩隊投手群今天都有不錯表現，得分幾乎都是靠對手失誤，「這種比賽，穩定度很重要，壓力一來就會造成失誤，今天看誰的守備比較好就能贏球。」

花蓮縣先發投手何品聖子。記者葉姵妤／攝影
花蓮縣先發投手何品聖子。記者葉姵妤／攝影
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對於子弟兵單場5失誤的失常演出，蕭良吉坦言：「這次花蓮縣是單一球隊組成（玉里高中），很少會出現那麼多守備失誤，因為過去我們投手戰力還好，都是要靠守備。」然而這次花蓮縣反而是投手戰力突出，守備卻狀況頻頻。

花蓮縣在首戰就靠陳子昕先發7局無失分壓制高雄市（高苑工商），助球隊以2：1奪首勝；今天則由何品聖子繳出5局失1分的表現奪勝投，兩名投手都僅高一，而球隊陣中還有U15國手徐鴻祥及田楊昇樺等新秀，蕭良吉說：「今年高一有6個投手都不錯，算是招生最好的一次。」

高苑工商

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