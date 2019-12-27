親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

私菸案「認罪第一人」檢：軍人牟利影響國安

運動筆記京都馬 慢慢跑2019 台北馬拉松 Sub4 的心得
健行筆記漂亮又親民的東埔山登山步道來猴山岳賞景觀植物
NBA今日十大好球 (12月27日)賽事精華- 拓荒者 vs. 爵士 (12月27日)

富邦U18／曹祐齊休息一年 練壯身體復出找手感

2019-12-27 16:30中央社 新北27日電

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，台北市隊曹祐齊（圖）休息將近一年再登板投球，投...
新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，台北市隊曹祐齊（圖）休息將近一年再登板投球，投4.2局失2分責失分。 中央社
分享

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，台北市隊曹祐齊休息將近一年再登板投球，投4.2局失2分責失分；休息期間難免心急，他自主訓練強化身體，「健康出賽最重要」，盼木棒聯賽好表現。

2019年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，台北市隊今天與新北白隊在三重棒球場交手，台北市隊由曹祐齊先發，首局投出2次保送、隊友守備失誤，失掉1分，3局再被敲出二壘打、保送、高飛犧牲打再掉分。

曹祐齊5局再失1分，2人出局後退場，今天總計用71球投4.2局被敲3支安打，投出4次保送、4次三振，失掉3分（2分責失分），表現不差。

台北市隊總教練黃文生表示，曹祐齊休息了一陣子沒有投球，今天再度登板，有感覺到他有點急，也不斷提醒他，重點是明年的高中棒球聯賽（木棒組）比賽，此次安排他出賽，重點是讓他找回比賽感覺。

曹祐齊表示，今年1月木棒聯賽第一階段結束後，就因為手傷休息，休息了將近一年沒比賽，過程中當然也會心急，但明白受傷急也沒有用，還是要把身體的強度練好，這一年間，每週六日都會到訓練中心自主訓練，特別加強下盤。

傷後首場登板，曹祐齊表示，身體練壯了之後，明顯感受到投球更輕鬆，但相隔許久沒有比賽，今天先發第1局出現狀況沒能穩下來，才會掉分．

曹祐齊目前高二，未來性很受看好，談起未來目標，他直言：「健康出賽比什麼都重要，沒有健康的身體，什麼都沒辦法去完成」，接下來最重要的比賽，是準備明年的木棒聯賽。

台北市隊今天以5比7不敵新北白隊，目前預賽戰績1勝1敗，黃文生表示，球員們都盡力了，明天對嘉義市的比賽繼續努力。

棒球

延伸閱讀

富邦U18／高雄市掃15安開胡 賞兵庫縣2連...

富邦U18／經U18世界盃洗禮 蔡佳諺：上場...

富邦U18／U18奪冠國手火力串連 新北藍收...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

富邦U18／國中恩師張志強鼓勵 何品聖子續拚棒球路

2019-12-27 16:09

富邦U18／高一投手撐場 花蓮縣2連勝挺進8強

2019-12-27 15:27

富邦U18／高雄市掃15安開胡 賞兵庫縣2連敗

2019-12-27 12:58

日職／入札大聯盟乏人問津 菊池涼介續留鯉魚

2019-12-27 17:13

諸羅山盃／陳偉殷現身 鼓勵小將繼續拚

2019-12-27 00:16

中職／陳金鋒認了 有望續留悍將

2019-12-27 00:12

棒球／中市成棒隊快斷炊？下周決定去留

2019-12-26 22:59

日職／上原浩治適應新人生 每天問自己要做什麼

2019-12-26 21:11

影／諸羅山盃少棒決賽 陳偉殷當頒獎嘉賓

2019-12-26 20:08

富邦U18／經U18世界盃洗禮 蔡佳諺：上場自信很重要

2019-12-26 19:12

諸羅山盃少棒／日本京都擊敗汐止 抱回第9冠

2019-12-26 18:42

中職／陳金鋒和彭政閔聊過 感嘆新人生涯太短

2019-12-26 16:58

中職／洪總接掌兵符 鋒哥：盼帶到更好方向

2019-12-26 16:25

富邦U18／U18奪冠國手火力串連 新北藍收二連勝

2019-12-26 16:11

棒球／郭俊麟還未放棄日職 加盟中職也是選項

2019-12-26 15:45

富邦U18／台灣棒球水平高 張寶樹帶MLB DC來台參賽

2019-12-26 15:45

中職／陳金鋒可望續留悍將 親口證實機會很大

2019-12-26 15:27

富邦U18／被南京市緊追 台北市12：8奪首勝

2019-12-26 14:07

中職／陳鴻文人生逆轉勝 應感謝曾經不看好的人

2019-12-26 07:00

中職／在日本花錢不手軟 樂天入主桃猿接受考驗

2019-12-26 00:06

富邦U18／印尼首度參賽 以台、日為榜樣

2019-12-26 00:02

城市盃青少棒／名古屋奪冠軍 長安劉俊緯獲打擊獎

2019-12-25 22:40

中職／彭政閔首場自傳簽書會 限量800名球迷

2019-12-25 22:37

中職／近4年日職砸28.8億 樂天接手猿隊有看頭

2019-12-25 19:58

日職／柳田悠岐身價超驚人 至少6年5億日圓

2019-12-25 17:48

富邦U18／實力落差大 新北藍5局打垮雅加達

2019-12-25 17:28

中職／台灣球員旅日難適應 陳鴻文準備好了嗎？

2019-12-25 07:00

日職／與棒球先生、鐵人同背號 激勵大王更前進

2019-12-24 07:00

中職／琥王若能破繭而出 兄弟先發輪值更有看頭

2019-12-23 07:00

日職／軟銀重金簽巴倫汀 未必就能高枕無憂

2019-12-23 07:00

中職／樂天元年未找名帥 曾豪駒是最理想人選

2019-12-19 07:00

日職／大手筆組8人外籍兵團 阪神有望甩掉貧打

2019-12-19 07:00

中職／味全球員年輕戰力強 後年可能成大黑馬

2019-12-18 07:00

日職／涌井秀章如不受保護 恐成樂天西武幫一員

2019-12-17 07:00

冬盟歷年優秀球員 吉田發展最好、楊岱均最可惜

2019-12-16 07:00

中職／執教悍將非簡單任務 諸葛紅中的新挑戰

2019-12-11 07:00

中職／桃猿有系統養成教練 樂天不用怕群龍無首

2019-12-11 07:00

日職／87%最大幅減薪 中島與岩隈同臨生涯終點

2019-12-10 07:00

日職／台日教頭都留不住 樂天須防反彈效應

2019-12-09 07:00
看更多

熱門文章

NBA／遭貝佛利膝擊腹股溝 傳詹皇恐停機數場

2019-12-27 11:16

HBL／高苑中鋒改過自新 斷衛冕軍跨季連勝

2019-12-26 19:58

NBA／兩分球僅進八球 紐約內戰籃網寫69年新低

2019-12-27 11:39

MLB／情定藍鳥前 柳賢振先錯過10通波拉斯來電

2019-12-27 09:50

勇士3連勝令人驚奇 柯瑞歸隊後才會真正復活

2019-12-27 07:00

球員肥了！豪門花錢如水流 MLB豪華稅形同虛設

2019-12-27 07:00

MLB／扛3.24億美元期待 前輩要柯爾別怕被酸

2019-12-27 08:09

NBA／復出首戰準大三元 唐西奇率獨行俠拔馬刺

2019-12-27 12:07

HBL／破泰山不敗之身 光復死亡之組連過雙山

2019-12-26 18:17

NBA／相信球團決定 威廉森：若決定權在我早已上場

2019-12-26 17:28

NBA／擊敗火箭意義非凡 柯爾：被吹T也要慶祝

2019-12-27 08:50

MLB／道奇已經夠好 克蕭：我投好就奪冠了

2019-12-27 07:59

棒球／中市成棒隊快斷炊？下周決定去留

2019-12-26 22:59

NBA／曾奪最佳進步獎 前灰熊藍道夫傳引退

2019-12-27 11:07

NBA／贏火箭為本季最棒 柯爾：我的選擇也不多

2019-12-27 00:08

HBL／弟弟爆發 東山兄弟檔扮雙箭頭

2019-12-27 13:09

HBL／高苑捍衛主場！ 吳忠宏斷能仁22連勝

2019-12-26 23:56

NBA／10年市值成長1011％ 勇士化身體壇印鈔機

2019-12-27 13:20

MLB／洋基網羅柯爾本有變數 一通電話改變命運

2019-12-27 15:56

日職／上原浩治適應新人生 每天問自己要做什麼

2019-12-26 21:11

耶誕大戰擋下霸主公鹿 76人篡位信心大增

2019-12-27 07:00

HBL／南山3連勝 死亡之組獨走

2019-12-26 21:39

NBA／年領1100萬美元 波總排美國體壇教頭榜第2

2019-12-27 12:45

SBL／改寫半場最低得分紀錄 麥班達：輸球更糗

2019-12-26 22:29

NBA／平均年薪傲視體壇 拓荒者球員居聯盟之首

2019-12-27 14:20

中職／陳金鋒認了 有望續留悍將

2019-12-27 00:12

NBA／洛城內戰創收視率紀錄 全美880萬人觀戰

2019-12-27 09:58

NBA／獨行俠主帥證實 唐西奇確定回歸戰馬刺

2019-12-27 10:30

影／諸羅山盃少棒決賽 陳偉殷當頒獎嘉賓

2019-12-26 20:08

SBL／不敵裕隆吞第五敗 九太確定上半季只用單洋將

2019-12-26 20:50

NBA／紐媒獨家爆料 尼克觀望交易唐斯機會

2019-12-27 17:10

NBA／雷霆3人破20分無用 慘遭灰熊終結4連勝

2019-12-27 13:40

NBA／米契爾下半場發飆 爵士擋拓荒者雙槍反撲

2019-12-27 15:01

HBL／北一閃電俠半場轟20分 小綠綠闖8強

2019-12-27 16:21

SBL／璞園半場難堪13分 主帥：不知為何投不進

2019-12-27 00:10

HBL／菜鳥發威！ 永仁邱群琋放話搶新人后

2019-12-27 00:05

NBA／兩度延長苦勝國王 灰狼終於結束11連敗

2019-12-27 16:15

諸羅山盃少棒／日本京都擊敗汐止 抱回第9冠

2019-12-26 18:42

MLB／美媒推5大預測 2020太空人打不進季後賽

2019-12-27 16:33

爆米花／柯景瀚再見安打 合庫驚險晉級季後賽

2019-12-26 18:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top