富邦U18／曹祐齊休息一年 練壯身體復出找手感

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，台北市隊曹祐齊（圖）休息將近一年再登板投球，投4.2局失2分責失分。 中央社 分享 facebook

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，台北市隊曹祐齊休息將近一年再登板投球，投4.2局失2分責失分；休息期間難免心急，他自主訓練強化身體，「健康出賽最重要」，盼木棒聯賽好表現。

2019年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽，台北市隊今天與新北白隊在三重棒球場交手，台北市隊由曹祐齊先發，首局投出2次保送、隊友守備失誤，失掉1分，3局再被敲出二壘打、保送、高飛犧牲打再掉分。

曹祐齊5局再失1分，2人出局後退場，今天總計用71球投4.2局被敲3支安打，投出4次保送、4次三振，失掉3分（2分責失分），表現不差。

台北市隊總教練黃文生表示，曹祐齊休息了一陣子沒有投球，今天再度登板，有感覺到他有點急，也不斷提醒他，重點是明年的高中棒球聯賽（木棒組）比賽，此次安排他出賽，重點是讓他找回比賽感覺。

曹祐齊表示，今年1月木棒聯賽第一階段結束後，就因為手傷休息，休息了將近一年沒比賽，過程中當然也會心急，但明白受傷急也沒有用，還是要把身體的強度練好，這一年間，每週六日都會到訓練中心自主訓練，特別加強下盤。

傷後首場登板，曹祐齊表示，身體練壯了之後，明顯感受到投球更輕鬆，但相隔許久沒有比賽，今天先發第1局出現狀況沒能穩下來，才會掉分．

曹祐齊目前高二，未來性很受看好，談起未來目標，他直言：「健康出賽比什麼都重要，沒有健康的身體，什麼都沒辦法去完成」，接下來最重要的比賽，是準備明年的木棒聯賽。

台北市隊今天以5比7不敵新北白隊，目前預賽戰績1勝1敗，黃文生表示，球員們都盡力了，明天對嘉義市的比賽繼續努力。