富邦U18／高雄市掃15安開胡 賞兵庫縣2連敗

高雄市先發投手胡雲彬。圖／大會提供 分享 facebook

高雄市在今年新北富邦國際城市U18邀請賽首戰以1：2不敵花蓮縣，今天第2戰碰上日本兵庫縣，全場揮出15支安打，兩度攻大局奠定勝基，加上潘柏至中繼3局無失分穩住局面，終場高雄市以9：4開胡；兵庫縣則是連輸台中市、高雄市吞下2連敗。

高雄市此戰一開賽掌握對手不穩，攻占上得點圈後，靠著投手暴投和孔念恩的三壘打攻進2分，毛英傑補上高飛犧牲打，高雄市先取得3：0領先。

兵庫縣在3局下藉由連續安打中追回1分，高雄市在5局上又靠藍震威的二壘打展開攻勢，單局揮出4支安打加上對手失誤，再添4分，將比數拉開為7：1。

至於高雄市先發投手胡雲彬前4局僅失1分，投到5局下因保送和隊友失誤製造危機後退場，接替的投手又替他丟分數，兵庫縣單局追回3分；胡雲彬合計先發4.1局失3分（2分自責分），無關勝敗。

潘柏至則在6局下一壘有人時登板，中繼3局，送出3支安打，投出3K，沒有失分，拿下勝投。高雄市打線也在第8局多添2分保險分，9局下再推邱駿威登板後援，連續抓下3個出局數、送出2次三振，守住勝利。

高雄市全場揮出15支安打，開路先鋒劉愷廷、第6棒潘盛泰都是單場3安「猛打賞」表現。