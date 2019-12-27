中職／陳金鋒認了 有望續留悍將

陳金鋒明年可望續留悍將隊。 記者藍宗標／攝影 分享 facebook

富邦悍將隊和新任總教練洪一中簽下三年合約後，行政團隊也逐漸明朗，繼球團顧問郭泰源續約後，副領隊陳金鋒明年可望留用，目前職務未定，他說：「已開始談約，交給經紀公司處理，機會很大。」

悍將隊一月十三日將在高雄燕巢舉行春訓開訓典禮，洪一中、陳金鋒過去在猿隊共事十一年，明年又將同隊；陳金鋒表示，職業運動本來就變化很快，任何改變都希望球隊更好，希望洪總把悍將隊帶到更好的方向。

他說：「怎麼做會變得更好，可能需要洪總慢慢了解後，再來幫助球隊，拿下我們想要的東西。」

陳金鋒二○一六年從猿隊退休後，和悍將隊簽下三年約，將在年底到期；悍將領隊蔡承儒最近透露，陳金鋒明年應會留下，有可能調整職務，等到完全定案再公布。

回顧這三年副領隊任期，陳金鋒感謝蔡承儒讓他學到很多，認為不一定要當教練才能了解選手；他表示，球員的心理因素比較重要，占了百分之七十，就算不是教練身分，還是可以當很好的溝通者。

「恰恰」彭政閔跟上陳金鋒的腳步，卸下球員身分後，明年也要擔任中信兄弟隊副領隊，陳金鋒說：「有跟彭政閔聊過，台灣棒球環境不是很完整，選秀進來的新人，大概平均三年就有可能結束職業生涯。」

陳金鋒強調，轉任行政職後，在場外看到的東西比場內更多，對選手的要求不是一百分，而是兩百分，積極協助他們成長，他說：「不管任何要求，或許他們不喜歡，但這就是自己的責任。」