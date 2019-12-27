親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑
運動筆記2019通霄濱海追風馬拉松【更新】2020 新竹城市馬 賽事/住宿分享
健行筆記漂亮又親民的東埔山登山步道來猴山岳賞景觀植物
NBA賽事懶人包 (12月26日)今日十大好球 (12月26日)

中職／陳金鋒認了 有望續留悍將

2019-12-27 00:12聯合報 記者藍宗標／台北報導

陳金鋒明年可望續留悍將隊。 記者藍宗標／攝影
陳金鋒明年可望續留悍將隊。 記者藍宗標／攝影
分享

富邦悍將隊和新任總教練洪一中簽下三年合約後，行政團隊也逐漸明朗，繼球團顧問郭泰源續約後，副領隊陳金鋒明年可望留用，目前職務未定，他說：「已開始談約，交給經紀公司處理，機會很大。」

悍將隊一月十三日將在高雄燕巢舉行春訓開訓典禮，洪一中、陳金鋒過去在猿隊共事十一年，明年又將同隊；陳金鋒表示，職業運動本來就變化很快，任何改變都希望球隊更好，希望洪總把悍將隊帶到更好的方向。

他說：「怎麼做會變得更好，可能需要洪總慢慢了解後，再來幫助球隊，拿下我們想要的東西。」

陳金鋒二○一六年從猿隊退休後，和悍將隊簽下三年約，將在年底到期；悍將領隊蔡承儒最近透露，陳金鋒明年應會留下，有可能調整職務，等到完全定案再公布。

回顧這三年副領隊任期，陳金鋒感謝蔡承儒讓他學到很多，認為不一定要當教練才能了解選手；他表示，球員的心理因素比較重要，占了百分之七十，就算不是教練身分，還是可以當很好的溝通者。

「恰恰」彭政閔跟上陳金鋒的腳步，卸下球員身分後，明年也要擔任中信兄弟隊副領隊，陳金鋒說：「有跟彭政閔聊過，台灣棒球環境不是很完整，選秀進來的新人，大概平均三年就有可能結束職業生涯。」

陳金鋒強調，轉任行政職後，在場外看到的東西比場內更多，對選手的要求不是一百分，而是兩百分，積極協助他們成長，他說：「不管任何要求，或許他們不喜歡，但這就是自己的責任。」

陳金鋒彭政閔洪一中郭泰源富邦悍將

延伸閱讀

中職／陳金鋒和彭政閔聊過 感嘆新人生涯太短

中職／洪總接掌兵符 鋒哥：盼帶到更好方向

中職／陳金鋒可望續留悍將 親口證實機會很大

中職／陳金鋒續留悍將隊機會大 可能調整職務

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

諸羅山盃／陳偉殷現身 鼓勵小將繼續拚

2019-12-27 00:16

棒球／中市成棒隊快斷炊？下周決定去留

2019-12-26 22:59

日職／上原浩治適應新人生 每天問自己要做什麼

2019-12-26 21:11

影／陳偉殷到嘉義鼓勵小球員：快樂打球吸取日本經驗

2019-12-26 20:08

富邦U18／經U18世界盃洗禮 蔡佳諺：上場自信很重要

2019-12-26 19:12

諸羅山盃少棒／日本京都擊敗汐止 抱回第9冠

2019-12-26 18:42

中職／陳金鋒和彭政閔聊過 感嘆新人生涯太短

2019-12-26 16:58

中職／洪總接掌兵符 鋒哥：盼帶到更好方向

2019-12-26 16:25

富邦U18／U18奪冠國手火力串連 新北藍收二連勝

2019-12-26 16:11

棒球／郭俊麟還未放棄日職 加盟中職也是選項

2019-12-26 15:45

富邦U18／台灣棒球水平高 張寶樹帶MLB DC來台參賽

2019-12-26 15:45

中職／陳金鋒可望續留悍將 親口證實機會很大

2019-12-26 15:27

富邦U18／被南京市緊追 台北市12：8奪首勝

2019-12-26 14:07

中職／陳鴻文人生逆轉勝 應感謝曾經不看好的人

2019-12-26 07:00

中職／在日本花錢不手軟 樂天入主桃猿接受考驗

2019-12-26 00:06

富邦U18／印尼首度參賽 以台、日為榜樣

2019-12-26 00:02

城市盃青少棒／名古屋奪冠軍 長安劉俊緯獲打擊獎

2019-12-25 22:40

中職／彭政閔首場自傳簽書會 限量800名球迷

2019-12-25 22:37

中職／近4年日職砸28.8億 樂天接手猿隊有看頭

2019-12-25 19:58

日職／柳田悠岐身價超驚人 至少6年5億日圓

2019-12-25 17:48

富邦U18／實力落差大 新北藍5局打垮雅加達

2019-12-25 17:28

富邦U18／印尼雅加達受邀參賽 以台、日為榜樣

2019-12-25 16:59

富邦U18／賽事兩地開打 新北白教頭王傳家盼奪冠

2019-12-25 15:45

中職／新球季4人拚千安 胡金龍打擊率史上最高

2019-12-25 15:17

富邦U18／1：0完封宜蘭縣 屏東縣首戰開胡

2019-12-25 15:01

日職／王柏融找到新翻譯 明年拚擦亮大王招牌

2019-12-25 12:08

日職／闖盪四國職棒 高津臣吾明年接養樂多教頭

2019-12-25 10:17

中職／台灣球員旅日難適應 陳鴻文準備好了嗎？

2019-12-25 07:00

日職／與棒球先生、鐵人同背號 激勵大王更前進

2019-12-24 07:00

中職／琥王若能破繭而出 兄弟先發輪值更有看頭

2019-12-23 07:00

日職／軟銀重金簽巴倫汀 未必就能高枕無憂

2019-12-23 07:00

中職／樂天元年未找名帥 曾豪駒是最理想人選

2019-12-19 07:00

日職／大手筆組8人外籍兵團 阪神有望甩掉貧打

2019-12-19 07:00

中職／味全球員年輕戰力強 後年可能成大黑馬

2019-12-18 07:00

日職／涌井秀章如不受保護 恐成樂天西武幫一員

2019-12-17 07:00

冬盟歷年優秀球員 吉田發展最好、楊岱均最可惜

2019-12-16 07:00

中職／執教悍將非簡單任務 諸葛紅中的新挑戰

2019-12-11 07:00

中職／桃猿有系統養成教練 樂天不用怕群龍無首

2019-12-11 07:00

日職／87%最大幅減薪 中島與岩隈同臨生涯終點

2019-12-10 07:00
看更多

熱門文章

NBA／格林聯手柯瑞妹夫 勇士勝火箭奪3連勝

2019-12-26 10:20

NBA／貝佛利關鍵封阻 快艇賞湖人4連敗耶誕禮

2019-12-26 12:04

NBA／「不給買犯」 勇士守住哈登爆冷勝火箭

2019-12-26 11:57

NBA／最後一擊遭改判 詹皇驚訝：不是落敗主因

2019-12-26 15:10

中職／陳鴻文人生逆轉勝 應感謝曾經不看好的人

2019-12-26 07:00

NBA／安比德獵鹿 76人21顆三分球創耶誕紀錄

2019-12-26 08:36

MLB／出清還想換回新秀 紅襪賣不動普萊斯

2019-12-26 10:47

NBA／為支持球員投票 全明星賽票選開跑

2019-12-26 11:08

HBL／高苑中鋒改過自新 斷衛冕軍跨季連勝

2019-12-26 19:58

NBA／近30年耶誕大戰最大爆冷 柯瑞妹夫繳代表作

2019-12-26 14:30

NBA／懇求威特斯回頭是岸 球評稱加入湖人是天作之合

2019-12-26 15:11

NBA／雙眼感染險失明 硬漢史馬特差點崩潰

2019-12-26 11:26

NBA／綠衫軍布朗飆退暴龍 康特高喊自由萬歲

2019-12-26 09:07

NBA／迎來終生難忘耶誕佳節 楊恩分享求婚成功喜訊

2019-12-26 18:50

HBL／破泰山不敗之身 光復死亡之組連過雙山

2019-12-26 18:17

季中大賽問題多 取代耶誕大戰不一定比較好

2019-12-26 07:00

MLB／返吉總麾下 葛瑞格里歐斯預期不只待一年

2019-12-26 10:40

NBA／四強東西區混戰 聯盟季後賽新制遇反彈

2019-12-26 10:54

NBA／不敵鵜鶘斷7連勝 金塊主帥：對手更想贏

2019-12-26 15:55

MLB／前教頭掛保證 邦賈納手臂不會是未爆彈

2019-12-26 07:58

MLB／白襪補強還沒停 一年約簽下英卡納西恩

2019-12-26 09:48

NBA／韋德獻策 耶誕大戰看戰績決定組合

2019-12-26 12:50

HBL／外線回神宰成功 南湖破百開胡

2019-12-26 13:35

棒球／郭俊麟還未放棄日職 加盟中職也是選項

2019-12-26 15:45

中職／陳金鋒可望續留悍將 親口證實機會很大

2019-12-26 15:27

NBA／耶誕夜洛城內戰 喬治：想必會很瘋狂

2019-12-26 00:04

NBA／英格倫31分率隊奪耶誕首勝 鵜鶘踢館斷金塊7連勝

2019-12-26 18:55

中職／洪總接掌兵符 鋒哥：盼帶到更好方向

2019-12-26 16:25

中職／陳金鋒和彭政閔聊過 感嘆新人生涯太短

2019-12-26 16:58

HBL／北一「閃電俠」宋瑞蓁 期待對決尹湘雲

2019-12-26 15:11

日職／上原浩治適應新人生 每天問自己要做什麼

2019-12-26 21:11

NBA／相信球團決定 威廉森：若決定權在我早已上場

2019-12-26 17:28

NBA／歐拉迪波下月歸隊 溜馬有望成東區黑馬

2019-12-26 10:08

SBL／改寫半場最低得分紀錄 麥班達：輸球更糗

2019-12-26 22:29

HBL／南山3連勝 死亡之組獨走

2019-12-26 21:39

賽事心得／台北馬拉松 給自己打108分！

2019-12-26 10:01

富邦U18／台灣棒球水平高 張寶樹帶MLB DC來台參賽

2019-12-26 15:45

2020 新竹城市馬拉松 賽事／住宿情報分享

2019-12-26 10:10

SBL／不敵裕隆吞第五敗 九太確定上半季只用單洋將

2019-12-26 20:50

2019爆米花聯盟 賽程與最新戰況

2019-12-26 17:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top