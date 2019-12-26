日職／上原浩治適應新人生 每天問自己要做什麼

上原浩治之前隨日本TBS電視台來台擔任世界12強賽球評。 報系資料照 分享 facebook 日職巨人隊退役投手上原浩治，今年五月離開球場後，一直在適應沒有棒球的新生活；這是上原近21年首次未在季後進行自主訓練，坦言長期在棒球場上制式、規律的作息不見了，短期之內很難適應。

上原從青棒時期開始，每年冬天固定跑步、進行重量訓練，1999年在巨人展開職棒生涯，2009年轉戰大聯盟，在美國打拚九個球季再回日本，回歸老東家兩個球季後卸下球衣，在美、日職棒留下134勝紀錄，還有104中繼128救援。

上原今年未在一軍出賽，在二軍出賽九場未有勝敗、防禦率4，自認無法回到過去水準，五月十九日決定退休，後來擔任電視台球評，上個月曾在世界12強棒球賽亮相。

他表示，當然可以等到球季結束再退，但投球數字無法說服別人，是該走出球場，把機會讓給年輕球員了。

上原強調，做出退休的決定並不容易，但不會後悔。

過去的生活除了棒球還是棒球，上原引退後努力適應第二人生，他說：「每天都會問自己要做什麼，以前忙著打球，現在就是見見久未謀面的朋友，彌補消失的時光。」

退休後缺乏運動，飲食習慣也不同，上原感覺身體出現變化，甚至人際關係也是重點；他表示，對於新生活還沒有具體計畫，無意領軍球隊，過去從未擔任投球指導員的工作，想要試試看。