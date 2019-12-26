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諸羅山盃少棒／日本京都擊敗汐止 抱回第9冠

2019-12-26 18:42聯合報 記者葉姵妤／即時報導

日本京都奪下諸羅山盃第9冠。圖／學生棒球聯盟提供
日本京都奪下諸羅山盃第9冠。圖／學生棒球聯盟提供
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諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽今天進行冠軍戰，高年級組由日本京都對上新北市汐止國小，日本京都靠著高山大和完投6局，以2：0擊敗汐止，奪下隊史第9座高年級組冠軍，也讓諸羅山盃連10年由外隊抱走冠軍。

日本京都在冠軍戰擊敗汐止，高山大和投出6局完封勝，打線則在4局上靠村上冬万的安打敲回第1分，5局上高山大和再揮出安打送回壘上隊友，以攻守俱佳的表現獲得大會MVP。

日本京都拿下隊史在諸羅山盃高年級組的第9座冠軍，已是歷來最多冠球隊，總教練山下榮順表示：「前兩年都無緣奪冠，今年帶著重返榮耀的想法征戰，一開始就是以冠軍做為最主要目標，很高興最後能完成目標。」

至於汐止爭冠失利，小球員賽後哭成一片，驚喜現身的旅美左投陳偉殷也主動上前安慰小球員，勉勵球員吸取經驗、未來再接再厲，曾旅日的他也用日文向日本隊表示，雖然台灣輸球很悔恨，但恭喜他們拿下冠軍。

回憶自己少棒時期，陳偉殷指出，自己當時還沒有打出好成績，球隊比較像是半社團性質，沒有很正規訓練，「看到他們會想起比較多是在國中，國中時期訓練多、也比較辛苦一點，打球上面的樂趣不少於他們，我覺得打球最重要的還是開心。」

諸羅山盃以國際少棒邀請賽聞名，陳偉殷也表示，能夠藉由比賽和日韓球隊交流的機會很難得，「可以看看為什麼日本的棒球這麼強，主要就是基本功紮實。或許人家都會說國外東西很好，其實是人家訓練的決心，也可以給國內小朋友看看自己跟其他國家球員的差異。」

諸羅山盃最終排名

高年級組：

第1名 日本京都　

第2名 新北汐止

第3名 雲林文昌

第4名 日本JBS選拔

低年級組：

第1名 日本新潟JBC-JT

第2名 高雄熊快樂勇士

第3名 日本IBA北東北

第4名 澎湖石泉

陳偉殷驚喜現身頒獎。圖／學生棒球聯盟提供
陳偉殷驚喜現身頒獎。圖／學生棒球聯盟提供
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陳偉殷安慰爭冠失利的汐止小球員。圖／學生棒球聯盟提供
陳偉殷安慰爭冠失利的汐止小球員。圖／學生棒球聯盟提供
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諸羅山盃陳偉殷

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