爆米花／柯景瀚再見安打 合庫驚險晉級季後賽

合作金庫隊今天在爆米花棒球聯盟例行賽最後一戰驚險過關，對安永鮮物隊之戰打到延長十局下，靠柯景瀚再見安打以3：2獲勝，確定排名第四晉級季後賽，保住挑戰三連霸的機會。

兩隊打完前六局0：0，安永鮮物七局上打破僵局，靠林志祥安打攻下全場第一分，合庫九局下楊先賢被保送後，靠安永鮮物內野失誤追平比數，雙方進入延長賽。

第十局採用突破僵局制，安永鮮物十局上攻占滿壘後，靠黃義坤高飛犧牲打攻下一分，以2：1領先；十局下戰況再度生變，合庫靠三次保送追平比數，最後柯景瀚再見安打，幫助球隊逆轉戰局，搶下季後賽門票。

安永鮮物第四任投手鄭文豪後援0.2局，面對五名打者被揮出一支安打、保送三次，失兩分吞敗。

台北興富發戰績13勝4敗排名第一，安永鮮物、台灣電力都是12勝4敗，比較勝敗關係後，安永鮮物排名第二，合庫10勝7敗名列第四。

今天在宜蘭羅東球場進行的另一場比賽，新北市隊8：1擊敗大學培訓隊；新北市全場揮出12支安打，詹竣翔包辦四安，曹家淵也有三安，先發投手王駿昊投六局，被揮出五支安打、無失分奪勝。

季後賽一月三日在天母球場開打，早上九點興富發對合庫，下午一點安永鮮物對台電。