中職／陳金鋒和彭政閔聊過 感嘆新人生涯太短

陳金鋒擔任悍將隊副領隊三年，心中頗有感觸。記者藍宗標／攝影 分享 facebook

富邦悍將隊副領隊陳金鋒三年任期結束，正在洽談新約，明年職務是否調動仍待協商，今天談到「恰恰」彭政閔也將擔任中信兄弟隊副領隊一事，他說：「有跟彭政閔聊過，做這個才了解到，其實台灣棒球環境不是很完整，選秀進來的新人，大概平均三年就有可能結束職業生涯。」

陳金鋒2016年結束球員生涯，隔年轉任行政職至今，他表示，可能要更積極協助球員成長，不管任何要求，或許他會覺得不喜歡，但這就是自己的責任。

陳金鋒強調，必須協助球員好好成長，未來就算他不在原來球隊，還有可能到別隊發展。

他說：「對選手的要求不是100分，而是200分協助，自己也是球員出身，用這個觀點去幫助他，會了解更多事情、體悟更多。」

從興農牛、義大犀牛到悍將隊，陳金鋒認為，球隊經過三次轉賣，很多成員都是舊有的存在，一、二軍差距很大，要改造這些事情需要一段時間。

「進入悍將隊第一年，球隊萬一有主將受傷，二軍頂上來的選手確實有點落差，經驗也不是很好。」陳金鋒表示，最近三年慢慢協助球隊，頂替上來的選手雖不是很好，至少比賽經驗、素質和一軍選手的落差不再那麼大，球隊穩定性愈來愈好。

陳金鋒認為，再過三到五年，等到這些球員慢慢成長，相信就有另一批選手接下來，讓球隊更穩定、表現更好。