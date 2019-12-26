中職／洪總接掌兵符 鋒哥：盼帶到更好方向

陳金鋒明年可望續留悍將隊，目前職務未定。記者藍宗標／攝影 分享 facebook 富邦悍將隊新任總教練洪一中明年上任，未來三個球季都將領軍，悍將隊副領隊陳金鋒表示，職業運動本來就變化很快，任何改變都希望球隊更好，希望洪總把悍將隊帶到更好的方向。

洪一中、陳金鋒過去在桃猿隊共事11年，分開三年後，明年又將同隊，陳金鋒目前職務未定；有關洪一中執掌兵符一事，他說：「怎麼做會變得更好，可能需要洪總慢慢了解球隊後，再來幫助球隊，拿下我們想要的東西。」

陳金鋒過去三季擔任悍將副領隊，三年合約已到期，目前透過經紀公司協商新約，今天親口證實，明年留在悍將機會很大。

陳金鋒表示，不一定要當教練才能了解選手，球員的心理因素比較重要，占了百分之七十，就算不是教練身分，還是可以當很好的溝通者。