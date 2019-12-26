富邦U18／U18奪冠國手火力串連 新北藍收二連勝

新北藍隊今天在新北富邦國際城市U18棒球邀請賽對上宜蘭縣，全場掃出19支安打，包括蔡佳諺單場4安貢獻，終場新北藍隊以15：3擊敗對手，收下二連勝。

新北藍隊首戰碰上印尼雅加達，因對手實力有落差，提前5局以20：1收進勝利，第2戰則碰上宜蘭縣隊，前4局僅攻進2分，在比賽後段才將差距拉開，第9局再灌進7分大局擊垮對手。

此戰新北藍隊共4人繳出「猛打賞」表現，第2棒賴俊、第3棒何恆佑及第5棒林辰勳都是單場3安，第6棒蔡佳諺則是6打數揮出4支安打，另外第4棒林吳晉瑋雖沒敲出安打，但貢獻3分打點是全隊最多。

新北藍隊總教練周宗志表示，今天團隊打擊串連得不錯，但前5局的適應能力有點慢。而3到6棒的攻勢能連貫，周宗志說：「他們的打擊能力都沒有問題，希望他們可以在比賽的過程中，更穩定的發揮。」

新北藍隊由穀保家商代表，3到6棒也都是今年U18世界盃奪冠成員，率隊奪冠的教頭周宗志認為，U18的經驗讓他們的心態上有所改變，「比較不會再盲目的揮棒，知道自己要什麼，接下來還要調整的，就是想要的東西要怎麼在場上表現出來。」