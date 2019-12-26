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棒球／郭俊麟還未放棄日職 加盟中職也是選項

2019-12-26 15:45聯合報 記者藍宗標／即時報導

郭俊麟。 報系資料照
郭俊麟。 報系資料照
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旅日投手郭俊麟10月3日接獲西武獅隊戰力外通告，結束五年旅日生涯，明年動向暫時沒有答案；他的經紀人張家銘表示，郭俊麟會再試試看日本有沒有機會，中職也是選項。

郭俊麟歷年在西武一軍出賽38場，其中25場先發，戰績5勝11敗、防禦率5.92，今年球季結束後遭釋出，目前在台灣進行自主訓練。

中職每年選秀會都在六、七月進行，張家銘強調，郭俊麟目前維持正常訓練，明年再拚日職、留在台灣都是選項，先試試日本，中職的時間點比較後面。

六搶一奧運資格賽將在四月一日開打，郭俊麟是否投入也受關注；張家銘表示，先幫郭俊麟尋找球為主，還未討論中華隊一事，但他只要調整沒問題、身體狀況允許，應會願意參賽。

郭俊麟中職西武

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