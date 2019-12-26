中職／陳金鋒可望續留悍將 親口證實機會很大

陳金鋒明年可望續留悍將隊，新職務暫時未定。記者藍宗標／攝影 分享 facebook

富邦悍將隊副領隊陳金鋒三年合約到期，再獲新約沒有太大問題，他說：「開始談了，交給經紀公司處理，機會很大。」

悍將領隊蔡承儒前天透露，陳金鋒明年應會留下，有可能調整職務，等到完全定案再公布。

悍將隊將在明年1月13日舉行春訓開訓典禮，陳金鋒在新球季的身分頗受關注；他表示，感謝蔡承儒讓他在擔任副領隊期間學到很多，球場外的東西包括計畫、如何改造、未來方向，反而比過去在場內看得更多。

陳金鋒的經紀人張家銘強調，繼續和悍將隊討論、溝通合約，不確定何時會有答案，陳金鋒未來擔任什麼職務，目前無法明確對外說明。