富邦U18／被南京市緊追 台北市12：8奪首勝

MLB南京棒球發展中心組隊來台參賽，由張寶樹領軍。 記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

2019新北富邦國際城市U18棒球邀請賽開打第2天，台北市隊碰上南京市隊，台北市隊全場共揮出12支安打，比對手少1支，但攻勢有效串連，加上對手4次失誤，終場以12：8奪下首勝。

台北市在首局就展開攻勢，首棒打者獲保送上壘，李展毅、黃聖偉都敲出長打為球隊打回分數，一、三壘有人時，洪焄翔、彭信諺也補上安打，助台北市以4：0領先。

台北市在2局靠紀慶然、邱繼暐的連續長打多添1分，4局上藉由對手2次失誤，加上邱繼暐高飛犧牲打、李展毅二壘打，共進帳3分，一舉將比數拉開為8：0。

由MLB南京棒球發展中心組成的南京隊，直到4局下才有所回應，靠2次保送展開反攻，2人出局後連揮3支安打，加上台北市的守備失誤，單局追回4分，5局又靠接連安打讓比分縮小為3分差。

台北市在比賽後段持續有分數進帳，包括在8局上靠3支內野安打及石偉誠2打點安打攻進3分，儘管9局下被南京市追回3分，仍保住勝果。

台北市共動用5名投手登板，只有丁祥晉先發3.1局無失分，之後3名投手都留下失分紀錄，葉林鑫在9局下得點圈有人時登板救火，抓下最後一個出局數。

至於南京市由3名投手輪番上陣，先發投手張顏一達僅投1局失4分，承擔敗投，肖天澤責是中繼5.2局，失5分僅1分責失。