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青少棒／名古屋奪城市盃冠軍 長安劉俊緯獲打擊獎

2019-12-25 22:40聯合報 記者葉姵妤／新北即時報導

2019台北城市盃青少年棒球邀請賽冠軍戰，今天「日本內戰」，日本名古屋靠著接連攻勢，以12：7打退日本瀨戶，抱走今年冠軍盃，連7屆賽事由外隊奪冠。

今年城市盃雖有台北市長安國中及新北市二重國中挺進4強，但沒能拿到冠軍戰門票。今天長安在準決賽對上日本瀨戶，首局就失9分，第2局又讓對手多添4分，提前4局以0：13落敗；二重則因投手在比賽後半段沒能守住局面，終場以4：9不敵日本名古屋。

而日本名古屋與瀨戶的冠軍對決，名古屋在2局上靠3支安打和成功的雙盜壘戰術搶下3分，拉開4：1領先，儘管瀨戶在下半局靠吉田創豋的陽春砲追回1分，卻在第4局又讓名古屋灌進5分大局，瀨戶接著在第7局掀反攻追回3分，終場仍讓名古屋以5分差帶走勝利。

日本名古屋總教練半田安利表示：「拿冠軍很開心，這次收穫滿滿，其實球隊來了這麼多年，特別有些來過台灣打城市杯的小朋友，後來還都打入了日本職棒。」

名古屋五島幹士則奪下大會MVP，對此他謙虛的表示：「最感謝的就是隊友，因為有他們才能來到這裡。」同樣是二刀流的他，最喜歡的球員是歐力士的投手山本由申。

至於二重在季軍戰以13：6擊敗長安，第3名作收，長安雖僅獲殿軍，但劉俊緯以7成14打擊率奪下打擊獎第1名，他提到：「這次調整很好，要謝謝教練幫忙，自己則是還要在守備下功夫。」

最終獎項：

冠軍：日本名古屋

亞軍：日本瀨戶

季軍：新北二重

殿軍：北市長安

個人獎項

打擊獎：劉俊緯（北市長安）打擊率 0.714

投手獎：羅煒傑（新北二重）2勝（ERA 1.235）

打點獎：劉俊緯（北市長安）13分

全壘打獎：樫原晃樹（日本松山）2支（8打數）

教練獎：半田安利（日本名古屋）

最有價值球員：五島幹士（日本名古屋）

日本名古屋奪冠。圖／大會提供
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日本名古屋奪冠。
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長安劉俊緯（左）獲頒打擊獎。圖／大會提供
長安劉俊緯（左）獲頒打擊獎。圖／大會提供
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日本名古屋奪冠。圖／大會提供
日本名古屋奪冠。圖／大會提供
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歐力士

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