中職／近4年日職砸28.8億 樂天接手猿隊有看頭

樂天桃猿隊即將展開第一個球季，成為中職開打31年第17個新面孔，不少人好奇日本樂天集團的財力，對於未來如何吸引更多球迷進場，也想了解日式經營手法，猿隊明年3月14日在桃園球場對中信兄弟隊進行開幕戰，是否讓人耳目一新值得觀察。

樂天擁有日職樂天金鷲、職業足球神戶勝利船隊，光是最近四個球季花在職棒球員的薪資就達103億4300萬日圓（約合台幣28億8362萬），今年砸下30億1650萬日圓（台幣8億4100萬）更創隊史新高，來台投資職棒的支出當然比日職少很多。

樂天本季團隊薪資在日職排名第五，落後軟銀、巨人（兩隊都超過52億日圓）、養樂多、阪神，在仙台主場71場比賽吸引182萬1785人進場，單場平均25659人觀戰，太平洋聯盟排名第三、日職名列第九。

Lamigo桃猿隊從2014年起，連續六季主場觀眾人數在中職排名第一，2017年單場平均7596人最高，但始終無突破八千大關，樂天接手後能否有效提升票房，成為新球季的焦點話題。

樂天集團投資運動產業勇於砸錢，最驚人之舉是去年和西班牙足球巨星伊涅斯塔（Andres Iniesta）簽下三年合約，光是本季年薪就達32億5千萬日圓（約合台幣9億610萬），超過樂天金鷲全隊薪水，伊涅斯塔也是日本職業運動最高薪球員。