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中職／陳鴻文人生逆轉勝 應感謝曾經不看好的人

2019-12-26 07:00Ramos

富邦悍將投手陳鴻文，今年季後行使旅外自由球員權利，富邦也證實已有日職球隊鎖定，不過富邦領隊蔡承儒強調「不能有賤賣球員的感覺。」換句話說，只要該日職球隊開出的條件夠好，陳鴻文即能順利旅日。

陳鴻文在三民高中即小有名氣，升上文化大學曾接受日職歐力士測試，但未獲青睞，這是他最早和日本職業球界有關係的時刻。

還好，陳鴻文在文化大學與芝加哥小熊簽約，簽約金20萬美元，踏上旅美之路，第4年就攻上3A，可惜始終與大聯盟無緣，期間小熊曾將他租借給墨西哥聯盟Piratas de Campeche隊。

2012年3月陳鴻文自請離開小熊，結束5年旅美生涯，後來進國訓中心棒球隊服役，透過中職選秀，2013年初加盟兄弟象，當時兄弟還沒轉賣給中信。

陳鴻文在黃衫軍待5年，拿過兩屆救援王，2017年他戰績2勝4敗1中繼、防禦率5.81，為個人中職生涯最差戰績，球季結束因故遭中信兄弟釋出，隨即到澳洲職棒聯盟打球，後富邦悍將選擇吸收，才得以延續職業生涯。

陳鴻文2017年可能是因為在經典賽救援時連吞兩敗，而影響了他在球季中的表現，季末...
陳鴻文2017年可能是因為在經典賽救援時連吞兩敗，而影響了他在球季中的表現，季末遭到兄弟隊釋出。 聯合報系資料照片
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陳鴻文來到富邦首季表現平平，防禦率4.62，不過她今年表現脫胎換骨，拿下6勝20救援4中繼，防禦率1.70、每局被上壘率0.85，投出生涯單季最佳成績。

而且，陳鴻文在世界12強棒球賽出賽5場，投5局未被敲安、未失分，狂飆8K，拿下1救援，稱職扮演中華隊守護神角色，也讓人看到昔日霸氣的陳鴻文真的回來了。

回顧2013、2017年經典賽，對陳鴻文而言，簡直是好幾場災難，這兩屆經典賽他多次砸鍋，5度登板就吞3敗，表現相當低迷，今年12強賽他終於一掃陰霾。

陳鴻文在今年世界12強棒球賽中擔任中華隊終結者工作，出賽三場均無失分。 聯合報系...
陳鴻文在今年世界12強棒球賽中擔任中華隊終結者工作，出賽三場均無失分。 聯合報系資料照片
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說真的，今年季初要說陳鴻文能夠再度旅外，甚至旅日發展，幾乎是不可能的任務，畢竟他曾被中信兄弟放棄，差一點就沒球可打，也連兩年沒投出好成績，相信認為他難以回到巔峰的球迷大有人在。

不過陳鴻文很爭氣，用實力證明自己，也讓曾經不看好、唱衰他的人安靜無聲；以更正面的角度來看，他應該謝謝當初中信兄弟「放逐」了自己，才能背水一戰，激發潛在能量並洗心革面，化危機為轉機，終於在今年大爆發。

當年天后蔡依林拿下金曲獎曾說，「謝謝曾經不看好我的人，謝謝你們給我很大的打擊，讓我一直很努力。」心境一如現在的陳鴻文。

陳鴻文本季在悍將大復活，不論是中繼或是後援都投得相當優異，尤其是在7月份時7局投...
陳鴻文本季在悍將大復活，不論是中繼或是後援都投得相當優異，尤其是在7月份時7局投球就拿下2勝5救援成績，獲選為該月MVP！ 聯合報系資料照片
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陳鴻文如果赴日發展，就能「集滿」中職、美職、日職、澳職和墨西哥聯盟等資歷，成為極為罕見的例子，他在中職已經證明能耐，挑戰大聯盟雖失利，但也不枉走過旅美這一遭，相信他應該有很高的意願到日職一搏，畢竟大學時期他想挑戰日職未果。

陳鴻文如果能到日職打球，另一深層意義是，今年王柏融輸出日本，可是沒打出好成績，多少都會影響日職球團評估中職球員的看法，勢必壓縮中職旅日空間；如今，陳鴻文明年春訓將滿34歲，年紀已不小了，還能透過在中職投出好成績，進而受到日職球隊青睞，對中職球員來說，絕對有很大的激勵作用。

早期中職有不少優質投手輸出日職，包括曹竣崵、林恩宇、林英傑、吳偲佑，但已超過10年掛零，陳鴻文有機會終結悲情。

陳鴻文歷經挑戰大聯盟失敗、國際賽多次失守、被中信兄弟放棄，棒球旅程充滿考驗，今年揚眉吐氣「加倍奉還」，譜寫不可思議的篇章。

富邦悍將陳鴻文

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。
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