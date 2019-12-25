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富邦U18／實力落差大 新北藍5局打垮雅加達

2019-12-25 17:28聯合報 記者葉姵妤／新北即時報導

地主新北藍隊今天在新北富邦國際城市U18棒球邀請賽首戰對上印尼雅加達，因對手實力有落差，前4局就灌進20分，直到5局上才被攻進1分，提前5局以20：1收下勝利，「火球男」潘文輝還以野手身份秀一手，但獲得保送。

新北藍隊今天在首局就猛攻16人次，揮出6支安打，加上對方奉送的7次保送，一舉打下11：0的領先，之後3局還持續追加分數，全場合計揮出12支安打、獲得13次四死球保送，豪取20分。

至於新北藍隊先發投手許元泰主投2局、送出4次三振，沒有失分；楊立維接手後，前2局也沒有被揮出安打，直到5局上被雅加達首名打者掃出二壘打，1出局後又投出保送，再被連敲2支內野安打失1分，雅加達逃過被完封，新北藍隊再換上馮皓登板，連飆2K關門。

新北藍總教練周宗志透露，楊立維前陣子狀況不理想，有協助他調整動作，最近狀況好轉，因此安排他此戰登板實戰，雖失分，但狀況看起來比之前好很多。

因對手實力有落差，新北藍今天還把2名主力投手潘文輝、林昱珉換上場打擊，並接替外野守備，但都沒敲出安打。周宗志透露，潘文輝前陣子在球隊也有練打，今天看分數拉開，就讓他上場打打看，「他國中就是外野手，打擊不錯。」

至於未來是否會繼續讓潘文輝「客串」野手？周宗志賣關子笑說：「不一定喔。」而現階段球隊的調整，主要也是備戰農曆年後的高中木棒聯賽。

新北藍隊首戰擊敗印尼雅加達。記者葉姵妤／攝影
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