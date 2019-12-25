中職／新球季4人拚千安 胡金龍打擊率史上最高

富邦悍將隊胡金龍、中信兄弟隊張志豪、樂天桃猿隊郭嚴文、統一獅隊陳鏞基（由左至右）新球季可望一同加入「千安俱樂部」。 聯合報系資料照 分享 facebook

中職明年球季三月十四日開打，「千安俱樂部」成員可望再添四人，包括富邦悍將隊胡金龍、中信兄弟隊張志豪、樂天桃猿隊郭嚴文、統一獅隊陳鏞基，其中胡金龍速度最快，已達993安，成為史上第23名締造千安紀錄的球員沒有問題。

明年開幕戰確定樂天桃猿、中信兄弟隊交手，猿隊擁有桃園主場優勢，新球季開打九天後，因應六搶一奧運資格賽，從三月廿三日起停賽兩周，胡金龍在開季前兩周達成千安紀錄的機會很大。

中職「千安俱樂部」22人只有張泰山（2134安）、彭政閔（2044安）達到兩千安紀錄，獅隊41歲老將高國慶1736安排名第三。

現役球員中，四名產量超過900安的球員就是胡金龍、張志豪（970安）、郭嚴文（968安）、陳鏞基（940安），明年只要出賽數夠穩定，達成千安紀錄看來都不成問題。

值得一提的是，中職歷年超過兩千個打數的球員中，胡金龍打擊率排名史上第一，生涯平均3成56，出賽700場就有993安紀錄，效力義大犀牛、悍將隊七個球季，單季打擊率最低3成22，最高3成83（2015年完成打擊王二連霸）。

史上打擊率前十傑二到十名依序是林益全（3成45）、林泓育（3成37）、彭政閔（3成33）、陳冠任（3成31）、張正偉（3成25）、潘武雄（3成23）、林智勝（3成15）、周思齊（3成13）、張泰山（3成07）。