日職／闖盪四國職棒 高津臣吾明年接養樂多一軍教頭

現年51歲的高津臣吾，職棒球員生涯長達22年，過去曾來台效力中職興農牛，在日本、美國、台灣和南韓都拿過勝投和救援成功，明年開始他將接任老東家養樂多一軍總教練。

高津臣吾曾是日職救援紀錄保持者，前往大聯盟之前，就在養樂多繳出260次救援成功，離開兩年後重返前東家，再追加26個救援點，也達成美、日通算300救援成功的紀錄，後來在日職的救援王寶座被岩瀨仁紀以404次搶走。

回鍋養樂多兩年，高津臣吾展開棒球浪人之旅，他先在2008年轉戰韓職英雄隊，18場出賽拿下八次救援成功，防禦率0.86，隔年再次回到美職，和巨人簽下小聯盟合約，但未能成為重返大聯盟的墊腳石，留下14場出賽、0勝1敗，防禦率6.87的成績。

2010年興農牛邀請高津臣吾來台助拳，當時他已41歲，整季仍出賽40場，拿到1勝2敗，兩中繼點、26次救援成功，防禦率1.88，可惜在興農牛推行「全本土」方針，他只待了一年。

離開中職的下一步，高津臣吾前往日本獨立聯盟，又投了兩季，並在2012年宣布退役，隔年重返養樂多執教，今年養樂多一軍監督小川淳司的合約到期後，欽點在二軍出任總教練的高津在明年接任一軍監督，成為第一位球員時期有中職經驗的日職教頭。

高津臣吾相當推崇白襪時期的總教練吉恩（Ozzie Guillen），「他在我生涯中極具影響力，他不是我想成為的那種典型教頭，但有很多地方值得我學習，像是他的執教風格，我在很多總教練麾下打過球，最能讓我放鬆的就是吉恩，他總是讓球員們感到舒服。」