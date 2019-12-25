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中職／台灣球員旅日難適應 陳鴻文準備好了嗎？

2019-12-25 07:00Tzuyi

今年中華職棒休季期間的新聞雖不如美國超級經紀人波拉斯(Scott Boras)旗下球星的簽約訊息熱絡，但除了猿隊轉賣外，還有四隊總教練都換人、味全擴編選秀及富邦大動作釋出及挖角等重大消息。近來另一則熱門的新聞，就是悍將投手陳鴻文行使旅外自由球員資格，而且已有國外球團洽詢。

陳鴻文今年恢復身手找回霸氣，讓他在12強賽事帥氣關門外，季末也獲得日職球團關注。...
陳鴻文今年恢復身手找回霸氣，讓他在12強賽事帥氣關門外，季末也獲得日職球團關注。 聯合報系資料照片
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中職實行旅外自由球員制度已超過10年，但陳鴻文之前僅6人申請，包含彭政閔、林智勝、潘威倫、陽建福、王柏融及陳韻文。真正旅外成功的，只有去年順利轉戰日本職棒北海道日本火腿鬥士隊的王柏融。不過走在制度前，台灣兩個職棒聯盟就已經有球員外銷的案例，2000年的曹竣崵(中日龍)及許銘傑(西武獅)、2006年的林英傑(樂天金鷲)、2007年吳偲佑(羅德海洋)及林恩宇(樂天金鷲)、2009年倪福德(底特律老虎)等球員，都先在國內打職棒後轉戰國外職棒。甚至還曾經進行跨聯盟交易，2003年中信鯨曾用陳文賓，與大榮鷹(現為軟體銀行鷹)交易二軍捕手笹川隆。

從上述的歷史來看，無論是球團間的協商、交易或自由球員制度，中職外銷的球員，多以日本職棒居多。實際上即使是嚮往旅外的高中畢業球員，除了美職外，都會希望能加入日職，如陳冠宇、郭俊麟、宋家豪、王彥程等都是直接加盟。還有一類則是曾經加入美職，後來輾轉轉戰日職，如李振昌、廖任磊等。

李振昌能站穩3A及中職，卻還是無法適應日職，他的經驗及心路歷程或許可供陳鴻文借鏡...
李振昌能站穩3A及中職，卻還是無法適應日職，他的經驗及心路歷程或許可供陳鴻文借鏡。 聯合報系資料照片
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雖然台日兩國棒球球員交流頻繁，但從上面名單中不難發現，現在旅日球員的表現，早已不如二郭(郭源治、郭泰源)時期。除了過去的許銘傑及現在的陳冠宇，沒有球員能在日職超過10年，林英傑、林恩宇等人繞了一圈回來後，身手遠不如出國前，而新人如當年國家隊的王牌投手郭俊麟，更無法站穩一軍，現慘遭戰力外。曾登上大聯盟的李振昌，赴日時還風光召開加盟記者會，但只待了一年，就未獲得續約而回到小聯盟。

誠泰的林英傑(右)及林恩宇(左)在旅日歸國後，因為手臂的疲勞及傷勢讓他們身手大不...
誠泰的林英傑(右)及林恩宇(左)在旅日歸國後，因為手臂的疲勞及傷勢讓他們身手大不如前，可見挑戰日職確實非常不容易。 聯合報系資料照片
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陳冠宇曾經是戰力外球員，重新站起後近兩年成為球隊牛棚戰力，他認為先想辦法適應球隊文化最為重要。除了已經被討論多年，日職的訓練量及體能要求與台灣差異外，比賽節奏也有所不同。另一方面，日本棒球被視為較為細膩，教練會檢視些小細節，因此常常對於球員有微調投球習慣的動作，然而台灣球員對於調整往往難以適應，如林英傑調整動作、李振昌被要求加快節奏，都讓他們表現不進反退。

話題回到陳鴻文，2007年加盟美國職棒芝加哥小熊隊，正式赴美發展，5年內最高升至3A後，因無緣大聯盟而自請離隊。沉寂一年在國訓隊後，於2013年加入兄弟象隊，特別的是當時象隊還須向小熊隊支付買斷金。於2015、2016年連續兩年獲得救援王的殊榮，但表現並不穩定，甚至可說逐年下滑，2017年底慘遭解約。

2018年，富邦悍將因為求才若渴，初步確認沒有問題後，將陳鴻文網羅入隊。開季時他表現虎虎生風，但好景不常，受到傷勢的影響，整年表現仍不穩定。直到2019年適逢王建民加入富邦，球隊開始有再生工廠規畫，加上終結者位置出缺，陳鴻文從個人心態及球團定位都明確的情況下，成為表現有大幅度改變的其中一員，讓他有再次旅外的機會。

陳鴻文在富邦再生工廠的幫助下，再現一夫當關的表現，但旅日不確定性太多，是否會再變...
陳鴻文在富邦再生工廠的幫助下，再現一夫當關的表現，但旅日不確定性太多，是否會再變回前幾年不穩定的表現？ 聯合報系資料照片
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目前已有日本職棒提出身分照會需求，只要買斷金談攏，有機會成為旅日球員。但從過去的職棒史來看，陳鴻文要面對的挑戰並不少，他必須重新再適應日本職棒文化、球風，甚至投球習慣可能被要求微調等。李振昌雖然能站穩3A及中職，但唯獨日職成為他最失意的一年，而陳鴻文除了今年外，在中職多年都不是很穩定，要去當即戰力的洋將，是該以李振昌為借鏡，仔細思考是否準備好背水一戰的挑戰了？

陳鴻文富邦悍將

Tzuyi

工程師，喜愛書寫棒球、籃球，對CPBL、MLB、NBA、SBL皆有涉略，希望藉由文字讓看球更有樂趣！
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