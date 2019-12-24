中職／高國慶41歲不服輸 統一標哥佩服按讚

中職從2009年起縮成四隊，各隊替換選手的速度更快，能夠打到40歲的球員已經不多，統一獅隊老將高國慶已滿41歲，最近積極自主訓練，全力備戰個人生涯第17個球季，獅隊資深幹部何信標說：「中職環境愈來愈競爭，高國慶真的不簡單。」

中信兄弟隊「恰恰」彭政閔退休後，高國慶明年開季首戰將是41歲161天，成為中職史上第三年長的野手；他最近都在嘉南藥理大學進行自主訓練，明年只要出賽數穩定，成為史上第三位安打數超過1800支的球員沒有太大問題。

張泰山目前2134支安打排名第一，彭政閔2044安居次，高國慶1736安名列第三、也是現役球員最多。

高國慶在2003年中職代訓選手選秀會被獅隊挑中，隔年展開一軍生涯，連續16個球季未中斷；何信標表示，高國慶真的很拚，從年輕時期開始，在隊上一直都是第一個走進球場、最後一個離開的球員，這麼認真的態度，難怪可以打到超過40歲。

嘉南藥理大學棒球隊教練教練謝大偉，也在2003年代訓選手選秀會被獅隊選上，算是高國慶的同梯，何信標說：「這是高國慶到該校自主訓練的原因，練打都由謝大偉餵球。」

獅隊將在明年1月12日開訓，高國慶先進行自主訓練，到時再向球隊報到，今天練打過程覺得不習慣，還請何信標送球過去，標哥說：「完全沒問題，高國慶的精神值得年輕球員好好學習。」