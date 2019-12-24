日職／育成出頭天 千賀滉大薪資成長111倍

千賀滉大新球季薪資上漲到3億日圓，若從育成時期薪資算起，成長111倍。 歐新社 分享 facebook

日職軟銀隊昨天公布投捕搭檔千賀滉大和甲斐拓也調薪結果，千賀滉大從今年的1億6000萬日圓，上漲到3億日圓（約台幣8271萬元），甲斐拓也的今年年薪4500萬日圓，明年可領1億1000萬日圓（約台幣3033萬元），兩人從育成時期攜手成為主力先發，薪資也隨之暴漲。

千賀滉大2010年以育成選手身分加盟軟銀，當時只領最低保障的270萬日圓（約台幣74萬元）年薪，2012年轉為支配下球員，年薪也不過440萬日圓，直到2013年在一軍出賽51場後，才大幅提升到3300萬日圓。

2016年起千賀滉大連續四年達成雙位數勝投，年薪從6500萬、1億2500萬、1億6000萬一路攀升到明年的3億日圓，跟2010年剛加入軟銀相比，成長約111倍，日職史上育成出身最高年薪是山口鐵也的3億2000萬日圓，千賀滉大若能保持身手，有機會刷新紀錄。

甲斐拓也成為軟銀字城島健司之後第一位年薪破億的捕手，也是日職史上第一位育成出身成為「億元男」的捕手，跟育成時期的270萬日圓相比，也成長了大約40倍。

軟銀目前陣中有八名球員都是從育成轉為支配下球員，投手、野手個四人，合計年薪總額達5.7億日圓（約台幣1.74億元），其中千賀與甲斐約占七成，另有石川柊太、大竹耕太郎、二保旭、牧原大成、周東佑京與釜元豪。