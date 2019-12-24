親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

獨／歷時6年定案 台南高工最快明年8月併入成大

共乘經濟新把戲？南韓「TADA」的打車市場大洗牌

運動筆記破200人爭取32個名額！「2020渣打臺北公益馬拉松」視障陪跑員開訓我沒有放棄，有你們一起的初馬
健行筆記我跟玉山最近的距離 : 郡大山白毛山【一年一雄 完登七雄不是夢】
NBA今日最佳球員- Jayson Tatum (12月23日)賽事懶人包 (12月23日)

中職／明年開幕戰提前非最早 曾有三次2月開打

2019-12-24 09:58聯合報 記者蘇志畬／即時報導

中職因應「六搶一」奧運資格賽，明年球季提前至3月14日開打，以歷屆開幕戰來說不算特別早，過去30年有三次甚至在2月開打，不過上一次在3月中開打已是2012年，投手能否因應調整有待觀察。

中職前兩次2月開打球季，都跟票房有關，1997年台灣大聯盟成立，開幕戰訂於2月28日，中職搶先在2月23日開打；隔年兩聯盟依舊競爭，中職訂於2月19日開幕戰，不過比賽因雨延期，2月21日才開打，至今仍是史上最早開幕戰紀錄。

最近一次在2月開打是2004年，為了配合雅典奧運而在季中停賽，加上為了延續前一年牛象對決的熱潮，選擇在2月28日的連假期間開打，湧進1萬8342名觀眾，改寫當時的開幕戰票房紀錄，不過至今開幕戰的最多人數紀錄為2016年Lamigo桃猿對上中信兄弟，吸引1萬9393人進場。

中職接下來多半固定在3月中旬開打，而在2009年起開幕戰再往後延，多半選擇在3月20日左右，期間最早的一次是2012年3月17日進行開幕戰，明年球季提前開打對各隊球員並不熟悉，提早備戰對需要較長時間準備的投手來說，會是一項考驗。

以1997年首次提前到2月開打為例，該年結算全聯盟投手平均防禦率3.89，雖優於前一年的4.25，但在當時普遍投高打低的傾向來看，卻是中職元年以來的第二高紀錄。

不過大聯盟在去年也將開幕戰定在3月30日開打，是50年來最早開打的一次，該年投手平均防禦率4.14，比2017年的4.35更低，明年大聯盟也將開幕戰再提前到3月27日，東京奧運美洲區資格賽則在3月23日至26日舉行。

中職大聯盟中信兄弟

延伸閱讀

中職／若無緣東奧 明星賽將停辦

6搶1／中職組訓賽全包 「洪總目前沒意願領軍...

中職／單季70敗後再出發 獅隊公布完整教練團

中職／中華隊若未闖進奧運 明星賽首度取消

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

日職／與棒球先生、鐵人同背號 激勵大王更前進

2019-12-24 07:00

6搶1／中職組訓賽全包 「洪總目前沒意願領軍」

2019-12-23 23:48

中職／若無緣東奧 明星賽將停辦

2019-12-23 23:54

中職／單季70敗後再出發 獅隊公布完整教練團

2019-12-23 19:44

中職／陳金鋒續留悍將隊機會大 可能調整職務

2019-12-23 19:01

中職／中華隊若未闖進奧運 明星賽首度取消

2019-12-23 18:41

6搶1／洪一中領軍有變數 蔡承儒：他目前沒意願

2019-12-23 17:54

中職／兄弟新球季主場首戰 315洲際對決獅隊

2019-12-23 17:37

中職／日職想挖陳鴻文 悍將領隊：不能賤賣

2019-12-23 17:19

6搶1／吳志揚證實球衣只能CT 不能有台灣犬圖樣

2019-12-23 16:44

諸羅山盃／日本女力爆發 12歲女投手成焦點

2019-12-23 16:36

中職／新球季3月14日開打 因應6搶1停賽兩周

2019-12-23 16:20

6搶1／中華隊再披CT球衣 中職台灣犬殘念

2019-12-23 15:42

6搶1／爭議搞定了！ 中職首次組訓賽全包

2019-12-23 14:56

日職／球迷回來了 橫濱為首11隊票房正成長

2019-12-23 11:15

中職／琥王若能破繭而出 兄弟先發輪值更有看頭

2019-12-23 07:00

日職／軟銀重金簽巴倫汀 未必就能高枕無憂

2019-12-23 07:00

富邦U18／小小郭兩砲 掀起全壘打大賽高潮

2019-12-23 01:23

富邦U18／黃勇傳5安奪MVP 宋晟睿飆速150KM

2019-12-23 01:23

少棒／日本小朋友夢想非職棒 IBA教頭：想當網紅

2019-12-22 21:28

城市盃青少棒／前役遭震撼教育 仁和打退民生開胡

2019-12-22 21:15

富邦U18／和局收場 黃勇傳5安猛打奪兩大獎

2019-12-22 20:32

富邦U18／陳冠宇旅日10年珍惜舞台 要續當學弟偶像

2019-12-22 17:15

富邦U18／看怪力男李灝宇 高國輝：比我大學好

2019-12-22 16:41

富邦U18／林哲瑄讚高中野手水準佳 鼓勵出國闖

2019-12-22 16:40

富邦U18／劉致榮想看齊郭泓志 預約MLB開轟

2019-12-22 16:26

富邦U18／郭泓志開轟打出場 劉致榮摃龜嘆丟臉

2019-12-22 16:08

富邦U18／劉致榮將赴美 陳偉殷建議重訓調時差

2019-12-22 14:20

富邦U18／當最菜教練 劉致榮：原以為我要打

2019-12-22 13:52

中職／樂天元年未找名帥 曾豪駒是最理想人選

2019-12-19 07:00

日職／大手筆組8人外籍兵團 阪神有望甩掉貧打

2019-12-19 07:00

中職／味全球員年輕戰力強 後年可能成大黑馬

2019-12-18 07:00

日職／涌井秀章如不受保護 恐成樂天西武幫一員

2019-12-17 07:00

冬盟歷年優秀球員 吉田發展最好、楊岱均最可惜

2019-12-16 07:00

中職／執教悍將非簡單任務 諸葛紅中的新挑戰

2019-12-11 07:00

中職／桃猿有系統養成教練 樂天不用怕群龍無首

2019-12-11 07:00

日職／87%最大幅減薪 中島與岩隈同臨生涯終點

2019-12-10 07:00

日職／台日教頭都留不住 樂天須防反彈效應

2019-12-09 07:00

中職／金控搶帥大戰富邦勝出 得紅中者得天下？

2019-12-09 07:00
看更多

熱門文章

NBA／詹姆斯缺陣湖人吞3連敗 金塊喜迎6連勝

2019-12-23 13:15

中職／中華隊若未闖進奧運 明星賽首度取消

2019-12-23 18:41

NBA／小詹姆斯超越老爸？魔術強森：絕對有可能

2019-12-23 16:29

6搶1／爭議搞定了！ 中職首次組訓賽全包

2019-12-23 14:56

中職／日職想挖陳鴻文 悍將領隊：不能賤賣

2019-12-23 17:19

NBA／憶詹姆斯暗指不夠融入 勒夫坦言不好受

2019-12-23 14:37

MLB／4年8000萬美元 柳賢振前進藍鳥

2019-12-23 12:52

NBA／快艇少2大將致輸球？主帥：仍該贏的

2019-12-23 15:30

NBA／柯瑞進行無球訓練 柯爾：看到他感覺很棒

2019-12-23 10:01

NBA／隊史最大逆轉勝 羅瑞：撐到蜂鳴器響起

2019-12-23 10:56

慘輸金塊一葉知秋 湖人四大危機浮現

2019-12-24 07:00

NBA／湯瑪斯被禁賽2場 76人撤銷球迷季票

2019-12-23 12:41

NBA／喬治風光返雷霆 亞歷山大32分轟退快艇

2019-12-23 11:37

6搶1／中華隊再披CT球衣 中職台灣犬殘念

2019-12-23 15:42

MLB／金鶯近10年最佳陣容 陳偉殷列最可靠先發

2019-12-23 10:33

中職／兄弟新球季主場首戰 315洲際對決獅隊

2019-12-23 17:37

NBA／詹姆斯因傷本季首次缺賽 庫茲瑪傷癒回歸

2019-12-23 10:37

NBA／再戰灌籃大賽？ 拉文：入選明星賽再考慮

2019-12-23 15:56

NBA／重返公鹿 波格登：球迷對我非常好

2019-12-23 18:15

中職／陳金鋒續留悍將隊機會大 可能調整職務

2019-12-23 19:01

NBA／中斷166天無交易 爵士、騎士互換後衛

2019-12-24 09:01

MLB／才剛領獎等合約 希爾和妻子NFL場外失控被捕

2019-12-24 06:58

6搶1／洪一中領軍有變數 蔡承儒：他目前沒意願

2019-12-23 17:54

6搶1／吳志揚證實球衣只能CT 不能有台灣犬圖樣

2019-12-23 16:44

MLB／大谷自認非天才型 不像灌籃高手的仙道

2019-12-23 11:45

NBA／22歲前至少35分10籃板 泰托姆隊史第2人

2019-12-23 16:30

中職／單季70敗後再出發 獅隊公布完整教練團

2019-12-23 19:44

NBA／唐西奇傷勢恢復良好 傳本週有望回歸

2019-12-23 11:37

NBA／波格登返公鹿受歡呼 溜馬仍難擋字母哥全能秀

2019-12-23 12:40

中職／新球季3月14日開打 因應6搶1停賽兩周

2019-12-23 16:20

日職／球迷回來了 橫濱為首11隊票房正成長

2019-12-23 11:15

日職／與棒球先生、鐵人同背號 激勵大王更前進

2019-12-24 07:00

MLB／投回大聯盟又一例 阪神虎後援強森加盟教士

2019-12-24 08:02

中職／若無緣東奧 明星賽將停辦

2019-12-23 23:54

MLB／柳賢振改當藍鳥 成大聯盟韓將最高薪

2019-12-24 00:00

6搶1／中職組訓賽全包 「洪總目前沒意願領軍」

2019-12-23 23:48

NBA／美加政府保障安全 綠衫軍康特將前往多倫多出賽

2019-12-24 08:37

NFL／上季還打超級盃 公羊本季淘汰沮喪

2019-12-23 18:03

NBA／詹皇缺陣 湖人首度3連敗

2019-12-23 23:57

2019爆米花聯盟 賽程與最新戰況

2019-12-23 18:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top