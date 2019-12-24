中職／明年開幕戰提前非最早 曾有三次2月開打

中職因應「六搶一」奧運資格賽，明年球季提前至3月14日開打，以歷屆開幕戰來說不算特別早，過去30年有三次甚至在2月開打，不過上一次在3月中開打已是2012年，投手能否因應調整有待觀察。

中職前兩次2月開打球季，都跟票房有關，1997年台灣大聯盟成立，開幕戰訂於2月28日，中職搶先在2月23日開打；隔年兩聯盟依舊競爭，中職訂於2月19日開幕戰，不過比賽因雨延期，2月21日才開打，至今仍是史上最早開幕戰紀錄。

最近一次在2月開打是2004年，為了配合雅典奧運而在季中停賽，加上為了延續前一年牛象對決的熱潮，選擇在2月28日的連假期間開打，湧進1萬8342名觀眾，改寫當時的開幕戰票房紀錄，不過至今開幕戰的最多人數紀錄為2016年Lamigo桃猿對上中信兄弟，吸引1萬9393人進場。

中職接下來多半固定在3月中旬開打，而在2009年起開幕戰再往後延，多半選擇在3月20日左右，期間最早的一次是2012年3月17日進行開幕戰，明年球季提前開打對各隊球員並不熟悉，提早備戰對需要較長時間準備的投手來說，會是一項考驗。

以1997年首次提前到2月開打為例，該年結算全聯盟投手平均防禦率3.89，雖優於前一年的4.25，但在當時普遍投高打低的傾向來看，卻是中職元年以來的第二高紀錄。

不過大聯盟在去年也將開幕戰定在3月30日開打，是50年來最早開打的一次，該年投手平均防禦率4.14，比2017年的4.35更低，明年大聯盟也將開幕戰再提前到3月27日，東京奧運美洲區資格賽則在3月23日至26日舉行。