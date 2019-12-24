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日職／與棒球先生、鐵人同背號 激勵大王更前進

2019-12-24 07:00福耳

效力於火腿的台灣旅日球員王柏融，日前獲得甫在今年引退的大前輩田中賢介的傳承，明年新球季的背號將從原本的99號換成3號，對於田中才剛引退，背號就有人繼承，而且還不是日本本土球員，日本網友有著贊成及反對的兩極意見，姑且不論網路上的意見，從歷史上來看3號在日職的地位。

王柏融在明年球季將改穿田中賢介留下的3號球衣，成為火腿球迷熱烈討論的話題。 聯合...
王柏融在明年球季將改穿田中賢介留下的3號球衣，成為火腿球迷熱烈討論的話題。 聯合報系資料照片
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先從火腿看起，隊史上穿過3號球衣，且台灣球迷最熟悉的當然就是田中，田中待了18個球季，是火腿從最早的前身參議員開始，3號球衣穿最久的球員；在他之前較有名的是落合博滿，但落合當時從巨人轉隊過來，處於待退狀態，兩季後就引退了；落合前則是白井一幸，白井穿了次久的12個球季，是球隊的主力二壘手，拿過金手套及最佳九人獎，也曾得到上壘率王，引退後在火腿當了超過10季的二軍監督及內野守備教練，在球迷間有一定的人氣；至於曾在05到07年球季，來台擔任統一總教練的大橋穣，職棒生涯初也曾在火腿前身東映穿過3年的3號球衣。

從歷史上看來，穿過3號球衣且長期待在火腿的代表性球員，就是白井及田中兩人了，而其他球隊的3號比起火腿，更有許多當代指標性球員，其重量程度則是有過之而無不及，台灣球迷較熟悉的各隊3號代表性球員有這幾位。

首先是創隊時間最近的樂天，05年隊史第一個職棒球季是由吉岡雄二穿上3號球衣，之後3號共有7名洋砲穿過，但都表現不佳，直到18年季後淺村榮斗轉來後，才又穿上相隔兩年沒人用的3號球衣；歐力士歷代3號中，成績較好的是較早的長池徳二及石嶺和彦兩人，目前則是由安達了一穿著，但表現有待努力；DeNA隊史上有近20名球員穿過3號，甚至連現任監督拉米瑞茲(Alex Ramirez)從巨人轉隊來之後也穿過2季，不過台灣球迷較知道的大概只有321次盜壘成功的高木豐，現在的3號是梶谷隆幸，梶谷在13季後曾隨日本代表隊來台打過交流賽，14年也以39次盜壘拿過盜壘王，但近兩年因傷在一軍出賽場數大幅減少。

養樂多的3號是在21世紀，拉米瑞茲加入後，才留下較深刻的印象，他在養樂多7季打出超過百轟及700分打點，07年球季還創下單季200安的紀錄，拿過全壘打王及安打王，在日職史上最強洋將榜上可以排到前幾名，轉隊後由福地壽樹接下，目前則是西浦直亨，3號的光芒有逐漸暗淡的趨勢。阪神雖然是歷史最悠久的球隊之一，但歷代的3號並沒有留下太多輝煌的表現，被稱作「代打之神」的八木裕及在阪神19年的關本賢太郎應該是讓人比較有印象的球員，不過成績不算太好，目前則是由備受期待的大山悠輔穿上；羅德的3號則是有16年被選進野球殿堂的榎本喜八、現任歐力士監督西村德文及近期的大村三郎等穿過，也有著優良的歷史，現在則是角中勝也。

提到西武的3號，應該很多人會想到清原和博，清原在西武11季，共打出超過300轟，是當時全日職火力最強大的球員之一，8年後由中島裕之(現宏之)繼承，他在西武11季，雖然160轟只有大前輩的一半，但也算是當代的大砲游擊手，赴美後背號在17年由淺村接棒，淺村去年轉隊後，背號空著一季，明年將由山川穗高穿上這代表西武最強打者的3號球衣。

說到軟銀的3號，也有一位讓人一下子就會想到的強打者，他就是松中信彥，松中從2000年開始穿上3號，他在軟銀共15季，打出348轟、1149分打點，曾拿下一次安打王、兩次打擊王、連兩年全壘打王、連三年打點王，04年球季則是打擊率、全壘打、打點的三冠王(加上安打、上壘率則是五冠王)，松中在15年引退後，17年松田宣浩從5號改成3號，今年再度改回5號，因此軟銀目前的3號是空著的；第三代的中日先生(Mr. Dragons)立浪和義，也是談到中日3號時，馬上就會被想起的球員，他現役球員生涯22年都在中日，共打出171轟、2480支安打，其中487支二壘安打是史上最多，他的3號在15年由高橋周平繼承，高橋在近兩年終於打出符合大家對他期待的成績。

巨人及廣島的3號則不只是球團，而是在全日職都最具代表性的背號，也都已經永久欠番。巨人的3號是永遠的「巨人先生」長嶋茂雄，廣島的3號則是「鐵人」衣笠祥雄，兩人的輝煌事蹟不在此再敘述，相信球迷們早都明白兩人在日職的重量級地位。

在日職有許多如上所述的一代名將都曾穿過3號球衣，對日本人來說是個特殊的背號，王柏融如今穿上這個背號，雖有壓力，但相信也會帶給他更大的激勵。

王柏融日本火腿

福耳

愛台灣，愛棒球，愛原住民，愛欣賞藝文演出，用熱情挺棒球，用行動愛地球。

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