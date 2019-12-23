中職／可能首度不辦明星賽 全看能否打入奧運

配合2020年東京奧運棒球6搶1賽程，中職明年提前一週至3月14日開賽，上半季停賽2週，中職秘書長馮勝賢說，今年中職明星賽配合中華隊，若沒打進奧運，將首度不辦中職明星賽。

2020年東京奧運棒球6搶1資格賽，將於4月1日至5日在台中洲際、斗六棒球場舉行，配合6搶1資格賽賽程，中華職棒2020年例行賽提前開打，於3月14日舉行開幕戰，在桃園棒球場由樂天桃猿隊迎戰中信兄弟隊。

中職今天召開領隊會議，決議明年中職賽程配合6搶1資格賽，將於3月23日至4月5日停賽，也因為賽程受到壓縮，上半球季補賽週僅留一週，若有延賽，補賽辦法比照今年下半球季，平日賽事若遇延賽，將於週四安排補賽，明年上半賽例行賽表定在7月2日以前完賽。

中職明年下半球季賽事安排，目前排定兩個版本，沒有對外公開，馮勝賢表示，若中華隊取得東京奧運棒球賽事門票，中職下半球季將停賽3週，中職明星賽將於停賽期間舉行，當作中華隊熱身賽，全力配合中華隊備戰，但實際狀況還是要視6搶1中華隊總教練需求和意願安排。

若中華隊沒能打入奧運棒球賽事，將首度出現中職取消明星賽情形，馮勝賢表示，今年中職明星賽完全配合中華隊，若沒有打入奧運，為讓下半球季賽事順利，將不舉辦明星賽。