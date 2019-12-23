中職／陳金鋒續留悍將隊機會大 可能調整職務

相關新聞
中職／中華隊若未闖進奧運 明星賽首度取消2019-12-23 18:41
6搶1／爭議搞定了！ 中職首次組訓賽全包2019-12-23 14:56
6搶1／洪一中領軍有變數 蔡承儒：他目前沒意願2019-12-23 17:54
6搶1／吳志揚證實球衣只能CT 不能有台灣犬圖樣2019-12-23 16:44
中職／日職想挖陳鴻文 悍將領隊：不能賤賣2019-12-23 17:19
中職／新球季3月14日開打 因應6搶1停賽兩周2019-12-23 16:20
中職／琥王若能破繭而出 兄弟先發輪值更有看頭2019-12-23 07:00
中職／兄弟新球季主場首戰 315洲際對決獅隊2019-12-23 17:37
日職／軟銀重金簽巴倫汀 未必就能高枕無憂2019-12-23 07:00
中職／單季70敗後再出發 獅隊公布完整教練團2019-12-23 19:44
諸羅山盃／日本女力爆發 12歲女投手成焦點2019-12-23 16:36
6搶1／中華隊再披CT球衣 中職台灣犬殘念2019-12-23 15:42
日職／球迷回來了 橫濱為首11隊票房正成長2019-12-23 11:15
富邦U18／小小郭兩砲 掀起全壘打大賽高潮2019-12-23 01:23
富邦U18／黃勇傳5安奪MVP 宋晟睿飆速150KM2019-12-23 01:23
少棒／日本小朋友夢想非職棒 IBA教頭：想當網紅2019-12-22 21:28
城市盃青少棒／前役遭震撼教育 仁和打退民生開胡2019-12-22 21:15
富邦U18／和局收場 黃勇傳5安猛打奪兩大獎2019-12-22 20:32
富邦U18／陳冠宇旅日10年珍惜舞台 要續當學弟偶像2019-12-22 17:15
富邦U18／看怪力男李灝宇 高國輝：比我大學好2019-12-22 16:41
富邦U18／林哲瑄讚高中野手水準佳 鼓勵出國闖2019-12-22 16:40
富邦U18／劉致榮想看齊郭泓志 預約MLB開轟2019-12-22 16:26
富邦U18／郭泓志開轟打出場 劉致榮摃龜嘆丟臉2019-12-22 16:08
富邦U18／劉致榮將赴美 陳偉殷建議重訓調時差2019-12-22 14:20
富邦U18／當最菜教練 劉致榮：原以為我要打2019-12-22 13:52
棒球／穀保OB賽21國手齊聚 熱度直逼傳統名校2019-12-22 00:08
中職／龍隊3年後落腳風城 取得10年球場經營權2019-12-22 00:03
青少棒／台北城市盃開戰 場上競技、場下交流2019-12-21 21:44
中職／樂天元年未找名帥 曾豪駒是最理想人選2019-12-19 07:00
日職／大手筆組8人外籍兵團 阪神有望甩掉貧打2019-12-19 07:00
中職／味全球員年輕戰力強 後年可能成大黑馬2019-12-18 07:00
日職／涌井秀章如不受保護 恐成樂天西武幫一員2019-12-17 07:00
冬盟歷年優秀球員 吉田發展最好、楊岱均最可惜2019-12-16 07:00
中職／執教悍將非簡單任務 諸葛紅中的新挑戰2019-12-11 07:00
中職／桃猿有系統養成教練 樂天不用怕群龍無首2019-12-11 07:00
日職／87%最大幅減薪 中島與岩隈同臨生涯終點2019-12-10 07:00
日職／台日教頭都留不住 樂天須防反彈效應2019-12-09 07:00
中職／金控搶帥大戰富邦勝出 得紅中者得天下？2019-12-09 07:00
日職／巴倫汀後又輪到山田哲人 養樂多難題好多2019-12-05 07:00
熱門文章
NBA／10年來最大逆轉勝 暴龍退獨行俠寫紀錄2019-12-23 09:33
NBA／詹姆斯缺陣湖人吞3連敗 金塊喜迎6連勝2019-12-23 13:15
中職／琥王若能破繭而出 兄弟先發輪值更有看頭2019-12-23 07:00
6搶1／爭議搞定了！ 中職首次組訓賽全包2019-12-23 14:56
UBA／田浩、林彥廷連線空中接力 政大灌進8強2019-12-22 22:10
終身效力同隊大不易 史特拉斯堡或成最後一人2019-12-23 07:00
NBA／憶詹姆斯暗指不夠融入 勒夫坦言不好受2019-12-23 14:37
MLB／4年8000萬美元 柳賢振前進藍鳥2019-12-23 12:52
NBA／隊史最大逆轉勝 羅瑞：撐到蜂鳴器響起2019-12-23 10:56
NBA／湯瑪斯被禁賽2場 76人撤銷球迷季票2019-12-23 12:41
NBA／喬治風光返雷霆 亞歷山大32分轟退快艇2019-12-23 11:37
NBA／快艇少2大將致輸球？主帥：仍該贏的2019-12-23 15:30
NBA／柯瑞進行無球訓練 柯爾：看到他感覺很棒2019-12-23 10:01
NBA／小詹姆斯超越老爸？魔術強森：絕對有可能2019-12-23 16:29
NBA／詹姆斯因傷本季首次缺賽 庫茲瑪傷癒回歸2019-12-23 10:37
中職／日職想挖陳鴻文 悍將領隊：不能賤賣2019-12-23 17:19
中職／中華隊若未闖進奧運 明星賽首度取消2019-12-23 18:41
MLB／買低潮重砲賭一把 藍鳥還想換來普萊斯2019-12-23 08:13
6搶1／中華隊再披CT球衣 中職台灣犬殘念2019-12-23 15:42
MLB／金鶯近10年最佳陣容 陳偉殷列最可靠先發2019-12-23 10:33
NBA／作客聖城奪首勝 雷納德：噓聲就是愛2019-12-23 01:23
MLB／22億誘惑 塞揚強投凱柯改穿白襪2019-12-23 01:23
健美／職業卡資格賽 藝人李沛旭也下場挑戰2019-12-22 23:28
NBA／泰托姆飆生涯新高39分 塞爾蒂克大勝黃蜂2019-12-23 11:00
日職／軟銀重金簽巴倫汀 未必就能高枕無憂2019-12-23 07:00
NBA／波格登返公鹿受歡呼 溜馬仍難擋字母哥全能秀2019-12-23 12:40
MLB／大谷自認非天才型 不像灌籃高手的仙道2019-12-23 11:45
NBA／唐西奇傷勢恢復良好 傳本週有望回歸2019-12-23 11:37
6搶1／吳志揚證實球衣只能CT 不能有台灣犬圖樣2019-12-23 16:44
NBA／重返公鹿 波格登：球迷對我非常好2019-12-23 18:15
NBA／再戰灌籃大賽？ 拉文：入選明星賽再考慮2019-12-23 15:56
中職／兄弟新球季主場首戰 315洲際對決獅隊2019-12-23 17:37
SBL／簡浩「傷害」前東家 璞園教頭：習慣了2019-12-23 01:23
中職／新球季3月14日開打 因應6搶1停賽兩周2019-12-23 16:20
NBA／22歲前至少35分10籃板 泰托姆隊史第2人2019-12-23 16:30
UBA／後衛群挺身 健行續保無敵2019-12-23 01:23
6搶1／洪一中領軍有變數 蔡承儒：他目前沒意願2019-12-23 17:54
富邦U18／小小郭兩砲 掀起全壘打大賽高潮2019-12-23 01:23
日職／球迷回來了 橫濱為首11隊票房正成長2019-12-23 11:15
少棒／日本小朋友夢想非職棒 IBA教頭：想當網紅2019-12-22 21:28
留言