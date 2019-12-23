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中職／陳金鋒續留悍將隊機會大 可能調整職務

2019-12-23 19:01聯合報 記者藍宗標／即時報導

陳金鋒續留悍將的機會應該很大。 聯合報系資料照
陳金鋒續留悍將的機會應該很大。 聯合報系資料照
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富邦悍將隊副領隊陳金鋒三年合約到期，明年是否續留成為焦點，悍將隊領隊蔡承儒今天表示，目前還在談約，他留下來的機會應該很大。

悍將1月13日將在高雄開訓，蔡承儒強調，包括陳金鋒未來動向、教練團成員都等到1月再宣布。

中職今天召開領隊會議，悍將隊領隊蔡承儒（右三）強調陳金鋒明年續留機會大。記者藍宗...
中職今天召開領隊會議，悍將隊領隊蔡承儒（右三）強調陳金鋒明年續留機會大。記者藍宗標／攝影
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陳金鋒2016年卸下球員身分後，隔年3月進入悍將隊，以副領隊身分待到今年；蔡承儒表示，目前和陳金鋒談約只剩最後細節，有可能調整職務，等到完全定案再公布。

悍將隊明年起由新任總教練洪一中領軍，外傳猿隊教練郭建霖、吳俊良、林振賢也要加盟，蔡承儒態度低 調，只說：「人數還沒確定，也是等到1月再公布。」

蔡承儒陳金鋒富邦悍將

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