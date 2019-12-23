中職／新球季3月14日開打 因應6搶1停賽兩周

中職會長吳志揚宣布，明年球季3月14日在桃園球場開打。記者藍宗標／攝影 分享 facebook

中華職棒明年球季確定3月14日（周六）在桃園球場開打，由樂天桃猿、中信兄弟隊交手，中職因應四月一日開打的六搶一奧運資格賽，也將停賽兩周。

中職今年賽事3月23日開打，會長吳志揚今天表示，明年開幕戰提前一周開打，為了六搶一奧運資格賽也會停賽兩周。

中職明年3月14日開幕後，將進行一周左右的比賽，接著就會停賽兩周，吳志揚強調，下半季賽事是否停賽，要看有沒有打進東京奧運，他說：「六搶一奧運資格賽的結果一出來，就會立刻公布下半季賽程表。」