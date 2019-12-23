6搶1／中華隊再披CT球衣 中職台灣犬殘念

中職在2017年亞冠賽自行推出台灣犬圖樣的球衣，確定不會在6搶1賽事出現。 聯合報系資料照 分享 facebook

中華職棒、中華棒協達成共識，明年四月開打的六搶一奧運資格賽，確定由中職「一條龍」組、訓、賽全包，但中華隊球衣不變，仍是傳統CT圖案。

中華隊球衣圖樣必須由棒協、中職同意採用共同認可的設計圖樣，並獲得國際奧會、世界棒壘球總會同意；中華棒協秘書長林宗成今天表示，中華隊參加六搶一奧運資格賽的球衣，依照20日棒協常務理事會決議，包括資格賽、東京奧運都是CT球衣。

中華隊在本屆世界12強棒球賽就是披上CT球衣，圖案和過去國際賽完全相同，儘管中職自行推出台灣犬圖樣的球衣，也在前年亞洲職棒冠軍爭霸賽穿過，但明年六搶一奧運資格賽確定不會出現。