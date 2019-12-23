日職／球迷回來了 橫濱為首11隊票房正成長

職業棒球要如何吸引更多球迷進場？日本職棒或許能提供借鏡，今年無論是中央聯盟或太平洋聯盟，都感受到球迷回流的熱潮，這要歸功各球團積極開發，本季12支球隊中，有11隊的進場人數都達正成長。

為了刺激票房，不少球隊致力於創新和行銷，例如設立特別席，提供球迷不同以往的視角，或打造球迷專區，給予更多和球員互動的機會，這些嘗試成功吸引觀賽人口，12球團有六隊創下自2005年來的票房新高。

根據舊金山紀事報，今年日職以橫濱DeNA的進場觀眾數漲幅最高，和去年相比多了12.6%，這和今年設立的新看台有關，他們在原先的右外野觀眾席上，延伸出一層高聳的「Wing Seats」，擴充了3000個座位，而這裡也將是明年東京奧運，棒、壘球項目的主場館。

在容納人數從原先的2萬9000成長為3萬2000後，橫濱球場的左外野也要加入「Wing Seats」，預計明年賽季完工，再提升至3萬5000個座位。

場館升級以外也要加強球迷的進場意願，橫濱DeNA推出許多話題性行銷，包含輸球退費，和可以跟總教練共進晚餐的100萬日元高價門票。

鞏固舊球迷的同時，兼顧開發新球迷，造就了日職今年的紅盤，平均進場人數3萬929人，首度突破3萬關卡。

然而理當慶祝的時候，日職老闆們卻在11月底的12球團會議上提出新的隱憂，日職主席齋藤厚史公開表示，「從事棒球運動的人口正在減少，我們應該要想辦法維持並增加。」對於往後是否會影響到職棒球員人數，需長期追蹤和觀察。