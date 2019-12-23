親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

日本前駐台代表估選情 蔡韓票數差距約5個百分點

日圓低點該怎麼接？銀行換匯巧門 只教大戶熟客

運動筆記【台北馬拉松】廢物人妻這個冬天很努力，半馬最佳成績－1:53:36【賽事】中部最美路段只有這天能跑！ 西濱馬拉松為通車暖身
健行筆記白毛山【一年一雄 完登七雄不是夢】【南投信義鄉】刷臉箭竹、登高郡大、望遠群山
NBA精彩演出- Jayson Tatum 生涯新高39分 (12月23日)焦點球員- Kyle Lowry (12月23日)

日職／球迷回來了 橫濱為首11隊票房正成長

2019-12-23 09:36聯合報 記者吳敏欣／即時報導

職業棒球要如何吸引更多球迷進場？日本職棒或許能提供借鏡，今年無論是中央聯盟或太平洋聯盟，都感受到球迷回流的熱潮，這要歸功各球團積極開發，本季12支球隊中，有11隊的進場人數都達正成長。

為了刺激票房，不少球隊致力於創新和行銷，例如設立特別席，提供球迷不同以往的視角，或打造球迷專區，給予更多和球員互動的機會，這些嘗試成功吸引觀賽人口，12球團有六隊創下自2005年來的票房新高。

根據舊金山紀事報，今年日職以橫濱DeNA的進場觀眾數漲幅最高，和去年相比多了12.6%，這和今年設立的新看台有關，他們在原先的右外野觀眾席上，延伸出一層高聳的「Wing Seats」，擴充了3000個座位，而這裡也將是明年東京奧運，棒、壘球項目的主場館。

在容納人數從原先的2萬9000成長為3萬2000後，橫濱球場的左外野也要加入「Wing Seats」，預計明年賽季完工，再提升至3萬5000個座位。

場館升級以外也要加強球迷的進場意願，橫濱DeNA推出許多話題性行銷，包含輸球退費，和可以跟總教練共進晚餐的100萬日元高價門票。

鞏固舊球迷的同時，兼顧開發新球迷，造就了日職今年的紅盤，平均進場人數3萬929人，首度突破3萬關卡。

然而理當慶祝的時候，日職老闆們卻在11月底的12球團會議上提出新的隱憂，日職主席齋藤厚史公開表示，「從事棒球運動的人口正在減少，我們應該要想辦法維持並增加。」對於往後是否會影響到職棒球員人數，需長期追蹤和觀察。

橫濱棒球

延伸閱讀

日職／軟銀重金簽巴倫汀 未必就能高枕無憂

「星際大戰」最終章北美3天票房有望逼近2億 ...

「葉問4：完結篇」票房熱賣 首日開出全台30...

日本橫濱海岸全新落成！首間「郵輪轉運站」複合...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

中職／琥王若能破繭而出 兄弟先發輪值更有看頭

2019-12-23 07:00

日職／軟銀重金簽巴倫汀 未必就能高枕無憂

2019-12-23 07:00

富邦U18／小小郭兩砲 撩得全壘打大賽高潮

2019-12-23 01:23

富邦U18／新秀黃勇傳 5安奪MVP

2019-12-23 01:23

少棒／日本小朋友夢想非職棒 IBA教頭：想當網紅

2019-12-22 21:28

城市盃青少棒／前役遭震撼教育 仁和打退民生開胡

2019-12-22 21:15

富邦U18／和局收場 黃勇傳5安猛打奪兩大獎

2019-12-22 20:32

富邦U18／陳冠宇旅日10年珍惜舞台 要續當學弟偶像

2019-12-22 17:15

富邦U18／看怪力男李灝宇 高國輝：比我大學好

2019-12-22 16:41

富邦U18／林哲瑄讚高中野手水準佳 鼓勵出國闖

2019-12-22 16:40

富邦U18／劉致榮想看齊郭泓志 預約MLB開轟

2019-12-22 16:26

富邦U18／郭泓志開轟打出場 劉致榮摃龜嘆丟臉

2019-12-22 16:08

富邦U18／劉致榮將赴美 陳偉殷建議重訓調時差

2019-12-22 14:20

富邦U18／當最菜教練 劉致榮：原以為我要打

2019-12-22 13:52

棒球／穀保OB賽21國手齊聚 熱度直逼傳統名校

2019-12-22 00:08

中職／龍隊3年後落腳風城 取得10年球場經營權

2019-12-22 00:03

青少棒／台北城市盃開戰 場上競技、場下交流

2019-12-21 21:44

中職／今年機會沒把握 陳琥明年力拚開季一軍

2019-12-21 17:29

棒球／三重棒球場嶄新落成 王柏融都說讚

2019-12-21 17:11

棒球／穀保OB賽眾星雲集 有21位中華隊國手、教練

2019-12-21 16:53

中職／王建民和富邦合約仍在談 比照今年客座教練

2019-12-21 16:12

棒球／赴日第一個球季 王柏融覺得收穫大

2019-12-21 16:01

中職／味全龍主場落新竹 2022年起10年經營權

2019-12-21 11:39

中職／樂天元年未找名帥 曾豪駒是最理想人選

2019-12-19 07:00

日職／大手筆組8人外籍兵團 阪神有望甩掉貧打

2019-12-19 07:00

中職／味全球員年輕戰力強 後年可能成大黑馬

2019-12-18 07:00

日職／涌井秀章如不受保護 恐成樂天西武幫一員

2019-12-17 07:00

冬盟歷年優秀球員 吉田發展最好、楊岱均最可惜

2019-12-16 07:00

中職／執教悍將非簡單任務 諸葛紅中的新挑戰

2019-12-11 07:00

中職／桃猿有系統養成教練 樂天不用怕群龍無首

2019-12-11 07:00

日職／87%最大幅減薪 中島與岩隈同臨生涯終點

2019-12-10 07:00

日職／台日教頭都留不住 樂天須防反彈效應

2019-12-09 07:00

中職／金控搶帥大戰富邦勝出 得紅中者得天下？

2019-12-09 07:00

日職／巴倫汀後又輪到山田哲人 養樂多難題好多

2019-12-05 07:00

中職／義大選秀差、富邦養成弱 球隊怎會不失敗

2019-12-04 07:00

日職／60轟全壘打王若加盟 軟銀打線將征服宇宙

2019-12-03 07:00

中職／大帝神隱、二世閃耀 兄弟雙星命運大不同

2019-12-02 07:00

日職／逆輸入行情好難留人 龍虎中繼大傷

2019-12-02 07:00

中職／味全龍成軍大不易 加盟辦法有修改空間

2019-11-29 07:00
看更多

熱門文章

NBA／球迷為了吃冰比中指 湯瑪斯遭驅逐出場

2019-12-22 13:49

NBA／球評、韋德讚哈登飆分能力 能挑戰單場90分

2019-12-22 14:05

NBA／布萊恩攜女兒到場觀賽 魅力征服球員

2019-12-22 12:50

NBA／單季營收破紀錄 喬丹牌再傳捷報簽唐西奇

2019-12-22 12:20

NBA／讚詹皇體能異於常人 考佛：70歲還可以灌籃

2019-12-22 17:25

NBA／稱喬治仍是好兄弟 衛少回擊記者提問KD

2019-12-22 15:50

富邦U18／郭泓志開轟打出場 劉致榮摃龜嘆丟臉

2019-12-22 16:08

UBA／高錦瑋單節飆21分 健行逆轉收11連勝

2019-12-22 19:44

NBA／快艇痛宰馬刺25分 雷納德奪作客聖城首勝

2019-12-22 13:22

NBA／哈登、衛少合砍77分 火箭射日近12戰9勝

2019-12-22 15:35

NBA／可用之兵多到沒機會 波爾辛吉斯不好受

2019-12-22 10:00

NBA／沃爾熱身秀飛身反扣 主帥不排除本季復出

2019-12-22 14:20

NBA／包機快閃迪士尼 洛培茲兄弟星戰搶頭香

2019-12-22 10:54

UBA／田浩、林彥廷連線空中接力 政大灌進8強

2019-12-22 22:10

NBA／提前過耶誕 柯瑞與老婆變裝參加社區活動

2019-12-22 16:35

NBA／字母哥大三元退尼克 讚哥哥爆扣太瘋狂

2019-12-22 12:51

NBA／布萊恩當觀眾 楊恩47分難救老鷹崩盤

2019-12-22 10:42

MLB／客戶頻獲大約 波拉斯快達成10億美元業績

2019-12-22 11:19

終身效力同隊大不易 史特拉斯堡或成最後一人

2019-12-23 07:00

UBA／章賀剩3秒準絕殺 台科大退國體捍衛主場

2019-12-22 17:24

富邦U18／劉致榮將赴美 陳偉殷建議重訓調時差

2019-12-22 14:20

NBA／雷納德被噓爆 依舊殺爆

2019-12-23 01:23

中職／琥王若能破繭而出 兄弟先發輪值更有看頭

2019-12-23 07:00

富邦U18／當最菜教練 劉致榮：原以為我要打

2019-12-22 13:52

MiLB／鄧愷威巨人新秀排19 看好當後段輪值

2019-12-22 11:00

阿布達比網賽／納達爾奪冠 西西帕斯打到摔拍

2019-12-22 13:29

MLB／洋投隊友看好筒香發展 稱非典型日籍打者

2019-12-22 16:39

爆米花／吳昇峰擋不住興富發 合庫苦吞3連敗

2019-12-22 17:19

MLB／22億誘惑 凱柯穿白襪

2019-12-23 01:23

健美／職業卡資格賽 藝人李沛旭也下場挑戰

2019-12-22 23:28

MLB／裁判工會願配合 電子好球帶有望上路

2019-12-22 10:17

NBA／安比德「雙十」 76人隊拿巫師隊止3連敗

2019-12-22 11:19

MLB／大聯盟毛利創紀錄 已連17年成長

2019-12-22 11:38

日職／軟銀重金簽巴倫汀 未必就能高枕無憂

2019-12-23 07:00

MLB／買砲手蕭爾續追柳賢振 藍鳥還想跟紅襪要普萊斯

2019-12-23 08:13

富邦U18／看怪力男李灝宇 高國輝：比我大學好

2019-12-22 16:41

2019年亞洲IFBB職業卡資格賽 「台灣阿諾」李沛旭化身健美超人

2019-12-22 12:00

MLB／老虎補兩野手 陳偉殷前隊友史構普入列

2019-12-22 11:57

富邦U18／小小郭兩砲 撩得全壘打大賽高潮

2019-12-23 01:23

2019年亞洲IFBB職業卡資格賽 日籍藝人孟多控體重餓到睡不著

2019-12-22 12:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top