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中職／琥王若能破繭而出 兄弟先發輪值更有看頭

2019-12-23 07:00Ramos

中信兄弟新任總教練丘昌榮，日前接受媒體採訪時表示，2020年球季鄭凱文有機會轉任先發，蔡齊哲可能調整為長中繼。這則新聞引發球迷討論。

事實上，中信兄弟先發輪值會做調整並不讓人意外，2019年球季兄弟本土先發投手總計先發51場，只拿到10勝，苦吞19敗，防禦率高達5.76為四隊當中最差。

新官上任三把火，新任中信兄弟總教練丘昌榮知道投手群問題多，球季開打前就要開始調整...
新官上任三把火，新任中信兄弟總教練丘昌榮知道投手群問題多，球季開打前就要開始調整。 記者余承翰／攝影
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其中，蔡齊哲先發12場只拿2勝，吞6敗，防禦率6.00，有5場投不滿5局就被打退場，吃局數能力和壓制力有限；蔡齊哲進職棒多年，生涯先發累計防禦率高達7.94，總計23場先發，戰績3勝14敗，反觀他生涯後援被打擊率僅2成出頭，表現差很大，今年亞洲冬季棒球聯盟他已經嘗試投短局數，看來是為新球季做準備，也是可以理解的安排。

鄭凱文是2014年中職勝投、防禦率雙冠王得主，隔年季中右手肘動刀，傷癒復出先發、後援兩頭跑，2018、2019年球季鄭凱文都擔任中繼角色，這兩年累計15勝8敗30中繼3救援、防禦率3.54，表現相當不錯，由於他一直想回到先發輪值，明年可望如願。

鄭凱文擔任中繼投手表現非常出色，但他原本就有很好的先發實力，在身體狀況完全復原後...
鄭凱文擔任中繼投手表現非常出色，但他原本就有很好的先發實力，在身體狀況完全復原後，應該讓他再次嘗試。 聯合報系資料照片
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問題來了，如果扣掉3洋投和鄭凱文，中信兄弟先發輪值只剩1個位置，目前看來以12強賽國手廖乙忠機會最大，今年在台灣大賽先發的楊志龍也是人選之一，別忘了，還有球速可飆破150公里的黃恩賜，如此看來，「琥王」陳琥要拚進先發輪值，挑戰性非常高。

2016年季中選秀，中信兄弟在首輪選進剛從穀保家商畢業的陳琥，簽約金520萬元，義大犀牛在第二輪選進甫從西苑中學畢業的左投陳仕朋，簽約金410萬元。

剛進職棒陳琥受關注度遠高於陳仕朋，當時陳琥被譽為青棒界最出色投手，又有不錯的長打能力，進中信兄弟是否投打「二刀流」，這話題被炒作好一陣子，球團為了保護他，前一年半還不急著推上一軍，專心在二軍農場好好養成，培養成為未來本土先發王牌。

2018年中信兄弟拉拔到美國亞歷桑納春訓，當時陳琥竟然沒被帶去，這對他打擊不小，開始發憤圖強苦練，終於拿到一軍入場券，一整季投了94.2局，出現44次四壞保送，另有9次觸身球，防禦率4.66，控球問題不小。

陳琥雖然被為有極佳的潛力，但在職棒生涯前兩季卻頻頻遇到挫折，控球不佳是很大的問題...
陳琥雖然被為有極佳的潛力，但在職棒生涯前兩季卻頻頻遇到挫折，控球不佳是很大的問題。 聯合報系資料照片
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今年春訓熱身賽陳琥頻遭打爆，控球問題依舊在，當時兄弟美籍教頭伯納還說，「去年剛來兄弟看到的陳琥，有種鬥犬般的氣勢與鬥志，目前在他身上卻看不到，感覺比較安逸，希望他能把那種氣勢與鬥志找回來。」

結果，陳琥今年球季竟然只拿到區區一場一軍出賽機會，只投3局掉4分，其他時間都待在二軍，在二軍投球局數不到40局，投球量明顯不足，而且體重一度接近110公斤，以他180公分身高而言，這體型似乎太重了些。

和陳琥同期進職棒的陳仕朋，在富邦悍將有系統的養成訓練，加上自律性高，2019年球季繳出11勝全聯盟第4，防禦率3.48全聯盟第3；即使像去年中職選秀落榜的廖乙忠，也靠意志力拚博，在今年球季大放異彩，還入選12強賽國手，相信廖乙忠和陳仕朋奮發向上的故事，激勵著當初備受期待的陳琥。

陳仕朋在青棒時期評價不如陳琥，但本季拿下年度最佳進步獎，已成為悍將陣中的主力先發...
陳仕朋在青棒時期評價不如陳琥，但本季拿下年度最佳進步獎，已成為悍將陣中的主力先發投手。 聯合報系資料照片
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陳琥少棒、青少棒、青棒時期都曾入選國家隊，投打俱佳，堪稱天之驕子，明年中職開季他也才22歲，如果能利用冬天好好苦練，明年春訓展現訓練成果，相信仍能在先發輪值爭奪戰保持競爭力。如果陳琥能投出來，對中信兄弟絕對是好消息，先發輪值也將大有看頭。

中信兄弟陳琥陳仕朋廖乙忠

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。
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