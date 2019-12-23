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日職／軟銀重金簽巴倫汀 未必就能高枕無憂

2019-12-23 07:00Hiyan

在養樂多燕子隊效力9年的荷蘭籍重砲巴倫汀（Wladimir Balentien），明年將轉戰太平洋聯盟，加盟軟銀鷹，推測是一份2年10億日圓的合約。

巴倫汀在日職生涯累積288支全壘打，今年球季在養樂多還有33支全壘打、93分打點的身手，攻擊力仍有一定火侯。加上原有的兩名古巴洋砲葛拉西亞（Yurisbel Gracial）、迪斯派（Alfredo Despaigne），以及締造過「大三元」的柳田悠岐，軟銀的恐怖中心打線成形，無疑將是爭取日本一總冠軍4連霸的最大武器。另外就是巴倫汀明年起的身分比照日本本土球員、不受外籍洋將的名額限制，這些都是軟銀教練團在運用他上面的優勢。

強打巴倫汀在新球季將不佔洋將名額，轉戰軟銀之後，將與葛拉西亞、迪斯派、柳田悠岐組...
強打巴倫汀在新球季將不佔洋將名額，轉戰軟銀之後，將與葛拉西亞、迪斯派、柳田悠岐組成可怕的鑽石級打線。 歐新社資料照片
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不過這就代表軟銀一切情勢大好，2020年球季可以高枕無憂嗎？恐怕也沒有這麼樂觀。可以從幾個部分進行分析。

機動力下降

軟銀今年球季團隊盜壘數113次，在太平洋聯盟排名第三，不過盜壘數最多的是周東佑京25盜，他的主要角色是「代跑專家」，新球季外野巴倫汀卡了一個位置之後，周東佑京將更難擠入先發，就連上林誠知、中村晃都難有機會。巴倫汀、葛拉西亞、迪斯派都是體重近百公斤的「重量級」打者，3人在2019年球季合計只有4次盜壘成功，都是由葛拉西亞所締造。巴倫汀、迪斯派不僅毫無盜壘威脅性，連要在壘間推進都嫌遲緩。唯一有盜壘能力的柳田悠岐，在2015年達成「3成、30轟、30盜」之後，就沒有跑過單季30次盜壘，今年因為受傷出賽38場、4盜。在避免受傷風險的情況下，新球季要回到過去的盜壘破壞力，更加難以期待。

軟銀打線好手如雲，超級快腿周東佑京(右)恐怕沒有先發位置。 中央社
軟銀打線好手如雲，超級快腿周東佑京(右)恐怕沒有先發位置。 中央社
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陣中好手投靠對手

相對之下，內外兼修的福田秀平，行使FA從軟銀離開加入千葉羅德隊，對於多年來一直致力於想要打造機動野球的井口資仁監督來說，簡直是天下掉下來的大禮。福田秀平在季後宣布投入FA市場，就掀起搶人大戰，西武、養樂多、樂天等多支球隊想要網羅。軟銀也想要全力留住福田秀平，最後卻只能眼睜睜看著他投效同聯盟的敵手，與他本人渴望到一個有先發機會的舞台有很大關係。尤其當巴倫汀取得FA資格，很早就在市場上傳開軟銀是興趣濃厚，並且為極少數有足夠財力能夠爭取他的球隊。這對福田秀平來說，留在軟銀無疑與板凳相處的機會只會更長，還不如到一個有空間的地方。加上與羅德首席教練鳥越裕介之間的師徒之情，讓羅德意外殺出，網羅到了福田秀平。

守備能力變差

巴倫汀的守備是出了名的糟糕，雖然到了洋聯，有DH指定打擊的位置，不過迪斯派擔任DH、巴倫汀守左外野的機會濃厚，這樣的外野佈陣勢必會讓軟銀的外野守備力下降，對中外野手柳田悠岐增加更大的負擔。

雖說葛拉西亞、迪斯派因為受古巴政府所牽制，能否續約仍有變數，先簽下巴倫汀等於是先買下一張保險，不過這些不安因素都將會是軟銀的一大隱憂。同時軟銀近幾年來育成系統的成效培養出不少好手，重金禮聘來的外籍選手將剝奪年輕好手出頭的機會，福田秀平離隊就是一個例子。網羅巴倫汀看似風光，但一來一往之間的成敗得失，還需要時間做觀察。

軟銀柳田悠岐

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。
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