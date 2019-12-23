日職／軟銀重金簽巴倫汀 未必就能高枕無憂

在養樂多燕子隊效力9年的荷蘭籍重砲巴倫汀（Wladimir Balentien），明年將轉戰太平洋聯盟，加盟軟銀鷹，推測是一份2年10億日圓的合約。

巴倫汀在日職生涯累積288支全壘打，今年球季在養樂多還有33支全壘打、93分打點的身手，攻擊力仍有一定火侯。加上原有的兩名古巴洋砲葛拉西亞（Yurisbel Gracial）、迪斯派（Alfredo Despaigne），以及締造過「大三元」的柳田悠岐，軟銀的恐怖中心打線成形，無疑將是爭取日本一總冠軍4連霸的最大武器。另外就是巴倫汀明年起的身分比照日本本土球員、不受外籍洋將的名額限制，這些都是軟銀教練團在運用他上面的優勢。

強打巴倫汀在新球季將不佔洋將名額，轉戰軟銀之後，將與葛拉西亞、迪斯派、柳田悠岐組成可怕的鑽石級打線。 歐新社資料照片 分享 facebook

不過這就代表軟銀一切情勢大好，2020年球季可以高枕無憂嗎？恐怕也沒有這麼樂觀。可以從幾個部分進行分析。

機動力下降

軟銀今年球季團隊盜壘數113次，在太平洋聯盟排名第三，不過盜壘數最多的是周東佑京25盜，他的主要角色是「代跑專家」，新球季外野巴倫汀卡了一個位置之後，周東佑京將更難擠入先發，就連上林誠知、中村晃都難有機會。巴倫汀、葛拉西亞、迪斯派都是體重近百公斤的「重量級」打者，3人在2019年球季合計只有4次盜壘成功，都是由葛拉西亞所締造。巴倫汀、迪斯派不僅毫無盜壘威脅性，連要在壘間推進都嫌遲緩。唯一有盜壘能力的柳田悠岐，在2015年達成「3成、30轟、30盜」之後，就沒有跑過單季30次盜壘，今年因為受傷出賽38場、4盜。在避免受傷風險的情況下，新球季要回到過去的盜壘破壞力，更加難以期待。

軟銀打線好手如雲，超級快腿周東佑京(右)恐怕沒有先發位置。 中央社 分享 facebook

陣中好手投靠對手

相對之下，內外兼修的福田秀平，行使FA從軟銀離開加入千葉羅德隊，對於多年來一直致力於想要打造機動野球的井口資仁監督來說，簡直是天下掉下來的大禮。福田秀平在季後宣布投入FA市場，就掀起搶人大戰，西武、養樂多、樂天等多支球隊想要網羅。軟銀也想要全力留住福田秀平，最後卻只能眼睜睜看著他投效同聯盟的敵手，與他本人渴望到一個有先發機會的舞台有很大關係。尤其當巴倫汀取得FA資格，很早就在市場上傳開軟銀是興趣濃厚，並且為極少數有足夠財力能夠爭取他的球隊。這對福田秀平來說，留在軟銀無疑與板凳相處的機會只會更長，還不如到一個有空間的地方。加上與羅德首席教練鳥越裕介之間的師徒之情，讓羅德意外殺出，網羅到了福田秀平。

守備能力變差

巴倫汀的守備是出了名的糟糕，雖然到了洋聯，有DH指定打擊的位置，不過迪斯派擔任DH、巴倫汀守左外野的機會濃厚，這樣的外野佈陣勢必會讓軟銀的外野守備力下降，對中外野手柳田悠岐增加更大的負擔。

雖說葛拉西亞、迪斯派因為受古巴政府所牽制，能否續約仍有變數，先簽下巴倫汀等於是先買下一張保險，不過這些不安因素都將會是軟銀的一大隱憂。同時軟銀近幾年來育成系統的成效培養出不少好手，重金禮聘來的外籍選手將剝奪年輕好手出頭的機會，福田秀平離隊就是一個例子。網羅巴倫汀看似風光，但一來一往之間的成敗得失，還需要時間做觀察。