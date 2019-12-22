少棒／日本小朋友夢想非職棒 IBA教頭：想當網紅

第22屆諸羅山盃少棒賽今天進行第三天賽事，日本IBA北東北9：0扳倒高雄市旗津，總教練高橋一行特別提到，近年日本小朋友的夢想已非職棒球員，他說：「比起職棒球員，大家比較想當網紅。」

但他強調，隊上小朋友還是想打職棒，因為受到大谷翔平、菊池雄星到美國打大聯盟的影響，有人以此做為目標，日前加入日職羅德隊的高校球星佐佐木朗希，也是小朋友心中的人氣球星。

IBA北東北在諸羅山盃首戰輕鬆過關，高橋一行表示，全隊表現不錯，有把平常練習的重點拿出來，希望能夠一路挺進冠軍戰。

高橋一行也說：「棒球技術重要，但教導小朋友特別重視態度、球場禮儀，球技只要通過練習累積就可以了。」

日本茨城南部今天也以8：0擊敗高雄市鼓岩，總教練辻二男勉勵全隊再接再厲，以晉級淘汰賽為目標，他表示，球隊能發揮速度很關鍵，平時作戰也會要求球員盜壘成功率、短打戰術執行的效果，首戰就展現不錯效果。

辻二男認為台灣少棒隊伍實力不錯，現階段和日本球隊差別不大，主要都強調球員基本觀念、基本作戰能力，因此在場上也會盡可能要求球員去完成。

他說：「很榮幸能夠來到台灣參加比賽，目標先放在兩勝晉級，今天拿下第一勝，有一個好的開始。」