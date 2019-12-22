城市盃青少棒／前役遭震撼教育 仁和打退民生開胡

台北城市盃青少棒賽預賽第2天，桃園市仁和國中前一戰以大比分差落敗，今天對上嘉義市民生國中，靠著陳品宏單場雙安貢獻4分打點，提前5局以10：0收下勝利。

仁和昨天首戰對上日本名古屋，以1：12落敗，總教練曾偉誠坦言，球員有點受到一些「震撼教育」，特別是跑壘和守備，日本球隊明顯高出一個水準。而今天對上民生國中，投手則有效壓制，成為奪勝關鍵。

陳品宏此戰3打數揮出2支安打，敲回4分打點，自我要求甚高的他賽後表示：「有些當然好球，打擊時應該還是要再更確實才行。」

而日本名古屋今天對上高雄市前金國中，全場安打數雖比前金少，但攻勢有效串連，以5：2拿下二連勝，總教練半田安利表示：「這場主要關鍵就是守備，特別是第3局本來是對手高飛犧牲打的機會，結果外野和內野手合作，在本壘前完成漂亮阻殺。」

至於南韓首爾對上台中市西苑中學，靠局局得分拉開比數，以9：2拿下第2勝，陣中李禮燦前役在天母棒球場開轟，此戰再繳3支3表現，他透露：「印象自己好像沒有打過全壘打，可能要到國小的時候才有轟過國小的全壘打牆。」最喜歡的球星則是韓職新人王李政厚。

對於李禮燦來台開轟，首爾總教練伊武善表示：「其實很驚訝，在南韓也沒看過他打全壘打，沒想到來台灣打這麼遠，而且李禮燦才國二而已，還有成長機會。」