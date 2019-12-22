富邦U18／和局收場 黃勇傳5安猛打奪兩大獎

富邦U18明日之星大賽今天開打，為國內頂尖青棒選手打造職棒規格的舞台，終場藍、白隊7：7握手言和，白隊黃勇傳以單場5安表現，拿下象徵MVP的「THE ONE獎」；藍隊宋晟睿則是投、打俱佳，獲得「霸氣十足獎」。

國內42名青棒好手參與富邦U18明日之星賽，今天在9局制的賽事輪番上場表現。來自平鎮高中的黃勇傳擔任白隊先發游擊手、打第1棒，6打數揮出5支安打，表現最搶眼，排在第2棒的平鎮學長林子豪則是5打數3安打，成為全場「唯二」繳出猛打賞的選手。

才高一的黃勇傳一舉抱走「傑出新秀獎」及「THE ONE獎」，白隊總教練林哲瑄稱讚，「他是滿稱職的第一棒。」黃勇傳則坦言：「自己也嚇到，不知道今天怎麼會打這麼好，在母隊沒有打這麼好，感覺來了就越打越順。」

黃勇傳表示，自己帶著平常心上場，「第一個打席打得好，下個打席就要維持住，每個打席都要做好百分之百的準備。」

同樣來自平鎮的宋晟睿，今天在藍隊扛先發第4棒，揮出1支二壘打，還在第8局登板，後援1.2局送出4次三振，沒有失分，投打兼俱的好表現，拿下「霸氣十足獎」。

宋晟睿透露，自己去年來參賽時打得不太好，「今天表現不錯，也有上去投球。」擔任藍隊教頭的高國輝也在比賽中給予打擊策略的提醒，而高國輝雖表示，要兼顧投、打沒那麼容易，仍鼓勵宋晟睿在青棒階段繼續以「二刀流」發展，宋晟睿也笑說，自己投、打都喜歡。

富邦U-18明日之星大賽 個人獎項

【人氣TOP獎】白隊-林子崴 【傑出新秀獎】白隊 黃勇傳 【最佳美技獎】藍隊-林政華 【最佳拼勁獎】藍隊-伍祐城 【金手套獎】藍隊-劉予承 【霸氣十足獎】藍隊-宋晟睿 【極速快腿獎】藍隊-林逸翔 【最速火球獎】白隊-潘文輝 【技巧挑戰賽優勝隊伍】明星白隊 【THE ONE獎】白隊-黃勇傳