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MLB／林子偉、張育成亮相 陪小朋友打球吃湯圓

2019-12-22 19:31聯合報 記者藍宗標／即時報導

旅美好手林子偉張育成今天前往竹北棒球場，和新竹縣五峰國小棒球隊、球迷們共度冬至；林子偉表示，每次看到熱愛棒球的小朋友這麼努力，覺得很溫暖、很高興，台灣需要更多人一起關注棒球，這些小選手才有機會繼續發展下去。

由國泰金控舉辦的「國泰夯棒球-My WAY林子偉」活動，特別規畫MINI BASEBALL趣味體驗，讓小學員和球迷組隊玩棒球，透過林子偉、張育成親身指導，體驗傳球、揮棒、跑壘樂趣。

張育成表示，能夠用自己的力量回饋社會，藉由活動集結大家體驗 MINI BASEBALL，一起玩樂、學習，激發棒球熱潮，感到非常開心。

林子偉去年曾返母校，陪同高雄市那瑪夏區的小朋友打棒球，今天和張育成共同出席公益球迷會，他說：「用傳接球、揮棒等方式教學，讓這些小朋友打好基礎，以後也能自主練習。」

今天適逢冬至，國泰金控特別準備熱呼呼的暖心湯圓，由林子偉、張育成分送給參加的球迷和小朋友，有球迷笑說，終於有機會看到林子偉，還能一起吃湯圓跟打棒球，真的好幸福。

國泰金控連續三年舉辦「國泰夯棒球-My WAY林子偉」系列活動，公關部協理廖昶超表示，國泰身為金融業，面對近年快速更迭的數位浪潮，今年集團喊出「What if We Could」（如果不問如果，又怎麼知道其實我們能夠）的品牌精神，今天也要將這種理念傳遞給參加的小朋友和每一位民眾，相信自己更要加倍的努力，未來有機會和林子偉、張育成一樣善用自己的能力回饋台灣。

張育成在公益球迷會和小朋友、球迷共同體驗棒球樂。圖／國泰金控提供
張育成在公益球迷會和小朋友、球迷共同體驗棒球樂。圖／國泰金控提供
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林子偉在公益球迷會盛湯圓給小球員。圖／國泰金控提供
林子偉在公益球迷會盛湯圓給小球員。圖／國泰金控提供
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林子偉和新竹縣五峰國小少棒隊球員一起打球。圖／國泰金控提供
林子偉和新竹縣五峰國小少棒隊球員一起打球。圖／國泰金控提供
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棒球林子偉張育成

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