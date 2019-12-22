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富邦U18／看怪力男李灝宇 高國輝：比我大學好

2019-12-22 16:41聯合報 記者葉姵妤／即時報導

高國輝(右)擔任富邦U18明日之星一日教頭，他直言李灝宇的打擊能力比自己大學時更...
高國輝(右)擔任富邦U18明日之星一日教頭，他直言李灝宇的打擊能力比自己大學時更好。 記者侯永全／攝影
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平鎮高中「怪力男」李灝宇在今年U18世界盃扛起中華隊第4棒，這次參與富邦U18明日之星賽，突出的打擊表現也被總教練高國輝林哲瑄印象深刻，高國輝更直言，李灝宇的打擊能力比自己大學時更好。

高國輝、林哲瑄在這次富邦U18明日之星賽擔任藍、白隊總教練，從賽前觀察青棒好手的練習，不約而同地對平鎮高中李灝宇及外野手宋晟睿留下深刻印象。

高國輝表示，李灝宇的打擊技巧和力量，不只比一般高中生好，「甚至比大學生還好」，加上他才高二，很看好他的未來性。而對比自己過往的打擊實力，高國輝更大讚李灝宇的打擊比自己大學時更好。林哲瑄也對李灝宇的「怪力」留下深刻印象。

至於宋晟睿在月初的黑豹旗冠軍戰就曾展現外野長傳美技，被自家總教練吳柏宏稱讚是目前「國內青棒臂力最好的外野手」，出色的臂力也受到高國輝和林哲瑄的注意。

富邦U18明日之星賽集結國內青棒菁英，看著當今的高中好手，林哲瑄認為，選手的平均水準都比過去提高很多，「身材都滿不可思議的，跟我們那時候差很多。」他也認為，自己透過這比賽看到高中生的「熱血」，能找回初衷。

這次參賽的42名選手中，不乏具旅外條件的好手，看台上也聚集大批球探緊盯，對於小球員想旅外的夢想，林哲瑄也以過來人身份給鼓勵，「如果有機會，可以出國去闖一闖，外面的世界滿大的、好的選手很多，可以拚拚看。」

林哲瑄高國輝平鎮高中

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