富邦U18／郭泓志開轟打出場 劉致榮摃龜嘆丟臉

郭泓志擔任全壘打大賽大魔王。記者侯永全／攝影 分享 facebook

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富邦U18明日之星大賽今天登場，在正式比賽開打前，還安排技巧挑戰賽，除了兩隊總教練高國輝、林哲瑄親自參與投準大賽，郭泓志、劉致榮更在全壘打大賽獻技。

技巧挑戰賽率先登場的投準大賽，白隊總教練林哲瑄展現曾任投手的身手，擊倒九宮格所有格子，與他搭檔的平鎮高中林子豪則擊中8面，總和17面，擊敗藍隊教頭高國輝與彰藝球員沙子宸的15面，搶下勝利。

接著登場的全壘打大賽則由青棒重砲展身手，不料先後上場的2名青棒強打都沒發揮水準，在7個出局數的機會中，大理高中李展毅沒有把球轟出大牆，平鎮高中「怪力男」李灝宇則只敲1轟，玉里高中林子宸接著登場則揮出2轟。

富邦另安排郭泓志擔任「大魔王」，是他結束球員生涯後首次上場打擊，身手依舊，揮出2轟，包括一支飛出球場的超大號全壘打。對於這樣的表現，他也坦言很滿意，「來這裡本來只想說不要沒打出去。」

原本他還有意在最後一次打擊開轟後重現豪邁的甩棒英姿，但沒能把球轟出全壘打牆。而看著當今青棒好手的表現，郭泓志說：「他們現在的素質比我們那時候好很多，力量和協調性都比以前好。」

之後大會還安排藍、白隊進行PK戰，白隊推李展毅再登場雪恥，5個出局數的機會敲1轟，而藍隊總教練高國輝則把擔任教練的「二刀流」劉致榮推上場，只是劉致榮卻「漏氣」，沒能敲出全壘打，賽後他也笑說：「漏慘了，太丟臉了。」

劉致榮參與全壘打大賽。記者侯永全／攝影 分享 facebook