富邦U18／劉致榮想看齊郭泓志 預約MLB開轟

劉致榮參與富邦U18明日之星全壘打大賽。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

20歲旅美紅襪隊好手劉致榮加入富邦U18明日之星大賽教練團。將展開旅美生涯的劉致榮持續強化體能，看著旅美前輩郭泓志，也立目標要成為第2名在美職以投手身分開轟的台灣球員。

劉致榮確定加盟美職紅襪隊，他表示，之前去美國體檢時有參觀紅襪隊主場芬威球場，還看到芬威球場著名的全壘打牆「綠色怪物」。

劉致榮表示，目前持續自主訓練，主要強化體能，旅美前輩陳偉殷也有傳話，提醒劉致榮旅美第一年或許會有飲食不習慣的問題，但還是要維持體能和重量訓練，劉致榮笑說：「前輩的傳話我有收到了。」

對於旅美生涯，劉致榮有很多期待，他的個性活潑，也希望到新環境可以盡快與隊友打成一片，放開一點、勇於嘗試，旅美目標希望可以定位先發投手，體能的強化是重點，預計明年2月中旬赴美，提前適應美國的天氣。

劉致榮此次也被加入富邦U18明日之星大賽教練團，他笑說：「不知道要做什麼，還以為自己要比賽，我在教練團中年紀最小，也不太敢講話。」

富邦U18明日之星大賽今天在新莊棒球場舉行，前旅美好手郭泓志也有參賽，擔任全壘打大賽大魔王，賽前練打，場邊驚呼連連。

郭泓志2007年效力美職道奇隊期間，以投手身分上場打擊，敲出台灣球員在美國大聯盟第一支全壘打。劉致榮業餘時期是「投打二刀好手」，他也發下豪語，「要向前輩看齊，成為台灣第2人」。