富邦U18／明日之星賽當教練 劉致榮：原以為我要打

富邦U-18明日之星大賽今天在新莊棒球場登場，不僅國內青棒菁英齊聚一堂，教練團也是眾星雲集，今年加盟紅襪隊「火球男」劉致榮就以明星藍隊教練身份現身，是兩隊教練團中最年輕的一員，他笑說：「原本還以為我要打比賽。」

劉致榮今年在梅花旗高中棒球大賽飆出158公里球速，並展現出色打擊能力，入選亞洲棒球錦標賽也在冠軍戰後援守勝，拿下大會MVP，替自己爭取到旅美發展的機會。

富邦U-18明日之星大賽不僅國內青棒菁英齊聚一堂，教練團也是眾星雲集，今年加盟紅襪隊「火球男」劉致榮就以明星藍隊教練身份現身。 聯合報系資料照 分享 facebook

今天劉致榮獲邀擔任青棒賽的教練，兩隊教練團成員還包括富邦悍將隊高國輝、林哲瑄，統一獅隊教練高志綱、旅外好手林家正、陳冠宇、平鎮高中教練吳柏宏及穀保家商教頭周宗志。

劉致榮不好意思地笑說：「教練團都是前輩，我原本以為我要來打比賽，結果是教練，有點太閒。」但賽前他不僅擔任餵球投手，還拿起教練棒替學弟們進行守備練習。

劉致榮高中已畢業3年，與這次參賽的高中生沒有太多接觸，但其中對2名好手印象深刻，包括北科附工投手陳柏毓，以及有「怪力男」之稱的平鎮高中強打李灝宇。

劉致榮表示：「陳柏毓因為亞錦賽同隊過，那時候我們兩個年紀最小，會一起做事，覺得他真的前途無可限量，高中畢業一定就會出國；李灝宇是我有看到他打世界盃，練習賽還打Lamigo（二軍）一支全壘打，覺得他力量很大、身材也很好，滿厲害的。」