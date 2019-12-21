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中職／王建民和富邦合約仍在談 比照今年客座教練模式

2019-12-21 16:12聯合報 記者婁靖平／台北即時報導

富邦悍將隊副領隊陳昭如參加穀保OB賽。記者余承翰／攝影
富邦悍將隊副領隊陳昭如參加穀保OB賽。記者余承翰／攝影
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富邦悍將隊副領隊陳昭如今天參加穀保OB賽、擔任開球貴賓，她表示，王建民明年合約繼續在談，「維持和今年相同的模式」。

王建民今年球季擔任悍將隊「客座教練」，有部分時間在美國，陳昭如表示，他雖然在美國，「但都會看球隊比賽影片，二軍教練也會錄球員練習狀況給他看，交換、提供意見」。

雖然名義上是客座教練，但王建民實際上已接近正式教練，明年新球季，悍將隊也朝這個方向，繼續跟他洽談合約。

教練團部分，目前確定和日籍投捕教練古久保健二續約，其他除了部分留用教練之外，新教練團主要由總教練洪一中決定，陳昭如說：「預定明年1月初公布」。

高級顧問郭泰源或留用，另名副領隊陳金鋒接下來的合約和職務，也仍在持續洽談中。

王建民富邦悍將陳金鋒

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