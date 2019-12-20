棒球／王貞治80歲大壽 辜仲諒致贈玉石

中華棒球協會理事長辜仲諒提前為「世界全壘打王」王貞治慶祝80歲大壽，致贈特製玉石，讚譽王貞治先生為謙沖君子、虛懷若谷，慶賀「南山之巔、王者之風」。

亞洲棒球總會會長彭誠浩獲得日本政府頒贈「旭日小綬章」肯定，今天上午進行頒贈儀式，王貞治特地來台觀禮。

王貞治生於1940年5月20日，辜仲諒今晚幫他暖壽，並慶祝彭誠浩會長榮獲日本勳章。

宴會中，辜仲諒也同時恭賀林華韋副理事長獲運動精英獎終身成就獎、中信兄弟隊副領隊彭政閔獲最佳運動精神獎，並期許「恰恰」持續做為孩子榜樣，帶給弱勢孩童希望。