青少棒／台北城市盃青少棒賽明開打 32支球隊與賽

2019台北城市盃青少年棒球錦標賽明天開打，本屆比賽除了國內球隊外，另有⽇本、南韓、⾹港派隊參加，共計32⽀隊伍參賽，比賽到25日落幕。

台北城市盃青少棒賽今天舉行開幕典禮，由副市長蔡炳坤和台北市體育總會棒球協會理事長陳炳甫共同開球。

陳炳甫說：「希望透過這個國際邀請賽，讓全國各地的選⼿不⽤出國、就有機會參與國際賽事，並感受國際賽的張⼒。」

⽇本松山代表⽩⽯勇⼆先⽣表⽰，「球隊第3次參加，前幾次很可惜沒打進決賽，希望這次能爭取更好的成績」。

去年拿下冠軍的南韓京畿道，今年由洪勝源領軍，他說：「尋求衛冕壓⼒當然會比較⼤，今年的陣容沒有去年好，再加上最近國內天氣寒冷、下雪，⼩朋友可以完整練習的機會不多。」王牌投⼿朴序晉，最快球速達135公⾥。

⾹港教練劉裕康則表⽰， 每年⾹港隊都有很多國際賽，「這個交流賽除了能幫助球隊調整，我們也抱著學習的⼼態，跟各國好⼿學習經驗，並幫助球員成長」。

本屆比賽在台北市天母棒球場、新⽣棒球場、觀山D、E球場、雙園棒球場等場地進⾏。