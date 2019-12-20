中職／接兄弟首席教練 陳江和：服務員變高級服務員

中信兄弟隊「紅龜」陳江和今年季中轉任內野助理教練，隨著首席教練丘昌榮接任總教練，陳江和新球季也將改任首席教練，輔佐「丘總」，他笑說：「就是從服務員變高級服務員。」

陳江和今年4月引退，擔任內野助理教練，新球季則接任首席教練，他透露，在丘昌榮確定出任總教練後，「丘哥」就有詢問他，並向領隊推薦，他也接下這任務，「我從球員剛退下來，對教練這方面比較不了解，可是對球員比較了解，可能想說我來當會比較快進入狀況。」

新球季身分轉換，他以「高級服務員」來形容自己，陳江和說：「首席就是來服務的，服務我的總教練、服務各階層個部門教練，再來就是服務球員。」他也打趣表示，擔任首席教練，要注意場上所有的狀況，「眼睛會比較痠」。

面對任務的改變，他笑說：「我從球員退下來，一開始站一壘指導員，突然要我站總教練旁邊，我也不知道怎麼辦。」因此從明年春訓起，就要去觀察選手、比賽細節及換人的安排，「我也會去問丘哥跟林桑（林威助），畢竟他們比較有經驗，要去多看、趕快進入狀況。」

會推薦陳江和擔任首席教練，丘昌榮表示：「他連受訪都可以講這麼多笑話，在場上一定比我更冷靜。」丘總也提到，陳江和不只熟自家球員，對各隊選手也很了解，加上腦筋動得快，「一定可以給我一些作戰上的建議、投手的調度和野手的引導，絕對沒什麼太大的問題。」