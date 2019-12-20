中職／林威助續任兄弟二軍教頭 同樣強調球員態度

中信兄弟今天宣布教練團規劃，林威助將繼續接任二軍總教練，他坦言，去年一開始磨合比較辛苦，不過現在已有經驗，將與農場主管彭政閔、藤田學配合，但要求的態度並不變。

林威助2017年卸下球員身分後，去年轉任二軍總教練，已經帶領球隊拿下2座二軍總冠軍。他坦言：「剛開始跟球員磨合比較辛苦一點，棒球需要有一些基本觀念，包括禮貌、禮儀、態度、尊重，我一直要求年輕球員，苦口婆心叮嚀他們。」

不過林威助指出，到去年後半段時，慢慢感受到這些要求對球員有幫助，有了去年的磨合，今年球員適應能力非常快。

日前一度傳出林威助有可能接下一軍總教練，他表示，聽到這些評價時當然是高興的，「去年二軍總教練當了一年，今年又一年，看到這些球員的進步，自己也覺得滿有成就感。」對於傳出有可能會去樂天桃猿執教，林威助則否認有其他球團接觸，也想繼續待在兄弟。

對於未來的規劃，林威助指出，會分成即戰力與需要養成的選手，「即戰力會給他一些壓力，讓他趕快可以成為一軍的後備軍，年輕需要養成的，不要太急，培養1、2年之後，可以銜接站穩一軍5年、10年」。

明年二軍將多出農場主管彭政閔、副主管藤田學的新職位，不過林威助指出，由於擔任二軍總教練已經有經驗，要求的東西不會變，會與農場主管再討論未來目標、規劃。

藤田學則表示，關於農場規劃，想法是會先規定好每個投手、打者的投球局數、打擊數，「讓他們都有機會上場，並抓住機會，以後可以在一軍貢獻，好好表現」。

對此林威助說：「這個不會限制在幾場，而是比較大的這個月，他們設定之前都會跟我討論，如果這個是OK的，就照這個方式下去做，不過調配、調度，跟平常不會有太大差別。」