中職／兄弟林智勝、周思齊 新球季扛中心打線重責

中信兄弟公布新的教練團規劃，左起為領隊劉志威、農場副主管藤田學、副領隊兼農場主管彭政閔、總教練丘昌榮、首席教練陳江和、二軍總教練林威助。記者余承翰／攝影 分享 facebook

中信兄弟隊明年球季中心打線，以林智勝、周思齊為主，至於前後棒次的調整安排，總教練丘昌榮會再仔細評估。

「丘總」上任，戰力安排已有初步藍圖，除了投手調整，打線配置也會有些微不同改變，「和部分球員通過電話，讓他們知道明年的定位是什麼」。

丘昌榮表示，兄弟打者前後棒次的年齡差不多為25歲，「經驗上一年一年都在持續增進中，（前、後）棒次安排不會有太大的差異，重點是怎麼和林智勝、周思齊搭配」。

林智勝今年球季出賽場數增多，108場出賽、擊出110支安打、26支全壘打、78分打點、打擊率2成91，而周思齊本季只有83場出賽紀錄，擊出49支安打、6支全壘打、33分打點、打擊率2成58， 兩人合約都要重談。

兄弟的中心打線調整跟強化，是丘昌榮考量的重點，但整體狀況還是等春訓後再做更改，「看誰的狀況最好」；兄弟春訓預定明年1月5日開始，16日舉行開訓典禮。

丘昌榮近年跟在兄弟各任總教練身邊學習，對於前兩任美籍教頭，有近距離觀察，「最大體會是，每個人都有特色」。

「丘總」表示，史耐德會讓野手多幾個位置守備，調度靈活，伯納則對投手專精，對年輕投手有不少建議，「未來把這些優點，都融入我們的特色」。