中職／彭政閔將赴美、日進修 時間視6搶1規畫而定

中信兄弟隊「恰恰」彭政閔學當教練之路，明年將先擔任球隊副領隊兼農場主管，球團預計安排他赴美、日進修，最快3月啟程，但確切時間還是視4月舉行的6搶1奧運資格賽而定。

中信兄弟領隊劉志威透露，目前球團對彭政閔出國學習的規畫，預計安排美、日各一個球隊，都已有和球團談過，以美國來講，延長春訓、新人指導聯盟、秋訓都算一個階段，日本同樣有幾個階段供選擇，「至於哪個階段去，就先看國內的事情怎麼排。」

彭政閔在今年退休後，第一個工作就是進入世界12強賽的教練團，而中華隊沒能透過12強賽取得奧運門票，明年4月必須再打6搶1資格賽，但目前中華隊的主導權未定，彭政閔是否會再進入國家隊教練團也還是未知數。

被問到參與6搶1的意願，彭政閔則笑說：「到時候慢慢討論。」他提到，自己剛剛轉換身分，「現在像海綿一樣要去學習更多東西，不管成功、失敗，都要有時間去累積和吸收，希望自己有很大的勇氣去接受這樣的挑戰。」

明年彭政閔的進修計畫將先以行政和農場主管為主，劉志威表示：「當教練如果對於不同角度看法更豐富的話，對他的思維各方面，比較有幫助。」他認為，以彭政閔當球員的資歷，臨場經驗很多，「如果他更了解球隊長遠是怎麼運作，對球隊方向是比較符合。」

劉志威也提到，球隊訓練的方向要一致，以美國為例，球隊的球風和訓練方針是由辦公室訂定，但也需要專業的人來參與，「恰恰就是這個人，由他來參與、訂定我們的方向，可以幫我們了解各個教練的想法，整合出一個大家想要走的方向。」