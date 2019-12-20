中職／陳江和接兄弟一軍首席教練 在旁協助丘總

中職中信兄弟隊宣布新球季教練團更動，剛退役的陳江和接任一軍首席教練，他表示，目前還不熟悉，但會從春訓、熱身賽開始學習，必須掌握全場狀況，在總教練丘昌榮身旁給予協助。

明年新球季丘昌榮接任一軍總教練，陳江和則接任一軍首席教練，其他一軍教練陣容都沒有改變，投手教練為佛斯特、牛棚教練林恩宇、打擊教練許皓銘、內野守備教練黃泰龍、外野教練林明憲、體能教練謝志綸、投捕教練陳智弘。

陳江和表示，丘昌榮接下總教練後有詢問他擔任一軍首席教練的意願，並跟領隊推薦，「現在跟領隊還在討論要如何走，因為我球員剛退，對教練這方面比較不了解，可是對選手比較了解，可能他想說我來當比較快進入狀況。」

陳江和笑說：「當首席教練會眼睛比較酸，我要去注意全場，會去問剛從首席升上總教練的丘哥、還有林桑（林威助），他們比較有經驗，要去多看，趕快進入狀況。」

未來將在丘昌榮身邊協助，陳江和指出，目前跟他的分工還要討論，不過由於之前總教練都是外籍，需要透過翻譯，下達暗號、戰術會比較慢，現在大家都是本土教練，可以直接溝通，就將暗號發出去。

陳江和指出，會從春訓開始觀察，並思考真正比賽時會遇到需要調度的狀況，「比如說換誰要先想好，第7局可能輪到誰在打、誰要去跑，也要看分數，首席教練要去注意這些。」

陳江和今年原本是擔任內野助理守備教練兼一壘指導員，不過接任首席教練後，他表示，會將守備的部分都交給黃泰龍，「這幾年兄弟守備龍哥調整得很好，守備率各方面有目共睹，選手也進步很多。」